九合一選舉逼近，綠營北台灣選情似不被看好，前立委郭正亮今(24日)在《新聞大白話》節目指出，總統蔡英文民調仍有約51％，她到處輔選說明很多地方都有危機，要靠她催出小英基本盤。而副總統賴清德則是2024總統候選人裡聲勢最高的，綠營選情還是要靠這兩個人催票才有用。

主持人錢子指出，蔡英文對林佳龍10度輔選，對鄭運鵬4度、陳時中3度。郭正亮表示，她第一重點當然是桃園，那林佳龍是她「勸」他去選，道義上要支持他。蔡賴兩大王牌，蔡英文的民調，現在美麗島電子報還有約51％，賴清德應該也是(2024)總統候選人裡最高的。

「這種打法的意思就是，我看能不能用我的支持度，把你的潛在選民拉出來啦。」郭正亮說，那就表示，這幾位都沒有到民進黨的理想程度，至少跟蔡英文、賴清德的支持度都還有落差，尤其是蔡英文。蔡英文28日還要搞一個社群之夜，社群部辦的，也要跟網紅一起弄，主題是18歲(公民權)，目的就是希望把年輕人的票弄出來。

郭正亮指出，小英2020拿到的票，距離這次選情落差蠻大的，那當然就會焦慮。焦慮那妳怎麼打牌呢？候選人又不能換，只好請蔡英文到處催票。如果你夠強，坦白講不需要這樣選，(黨主席)不用累到這個程度，都是她在跑，就看出，真的很多地方都有危機。

「比如說照理講，桃園，鄭文燦就夠了吧？那為什麼小英還要去4次？」郭正亮強調，那就表示還是有不足的地方，從這裡就看得出來。你陳時中還沒還過債，你防疫搞得亂七八糟的事情，要你還債啊，要你落選。每個黨都有一些跨選區的助講者，侯友宜比盧秀燕要少一點點，反而朱立倫感覺角色就沒有很明顯。

郭正亮說，這很現實，誰紅，誰拜託你站台。這是市場，只是政治市場或商品市場，邏輯都是一樣的，你紅，就拜託(讓)我貼一下。因為小英選過好幾次，所以她對她的基本盤號召，還有一點能量。至於賴清德為什麼要去帛琉？就不了解，剩下一個月，為什麼不讓他留在國內(輔選)？民進黨真的蠻需要這兩位主角的，「我認為蘇貞昌沒什麼用，賴清德跟小英才有用！」