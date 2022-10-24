志工就地材料以人工方式修築步道，盡可能降低對環境的干擾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投林區管理處友善環境推廣手作步道，日前與台灣千里步道協會、澀水社區舉辦「澀水水上步道手作步道工作假期」，50多名愛好生態的志工考量氣候、地質、生態特性，以人力方式修築並改善步道，參與志工說：「滿身汗臭、泥巴完成步道，讓遊客能更安全通過，真的很有成就感。」

澀水水上步道位於南投縣魚池鄉，沿著澀水溪而建，全長約3公里，海拔是500公尺至800公尺，沿途蕨類植物豐富，而有「侏羅紀公園」美譽，還能感受水上平台的寧靜，或水上瀑布奔騰的感動，成了近年最受歡迎的親子健行步道之一。

南投林區管理處指出，近年國際興起綠色運動，手作步道概念源自美國國家步道阿帕拉契山徑步道志工的經驗，其精神是順應步道所在地的氣候、地質、生態特性，找出與環境和諧共存的路線與工法，運用就地材料，以人工方式修築步道，盡可能降低對環境的干擾。

大雁村長陳秋坤說，2017年起，年年舉辦手作步道工作假期，起初只是居民、鄰近社區夥伴或學校學生加入，2019年南投林管處輔導下舉行「澀水水上步道手作步道工作假期」，邀更多志同道合的朋友參與，以友善環境的工法進行步道維護，也期待藉由實作體驗，加深參與民眾對「自然野徑」的認同感。

參與志工表示，澀水步道下切到瀑布途中泥濘、濕滑，取用附近傾倒的林木鋪設木階梯、處理排水等改善，修築完成後滿身泥巴狼狽不堪，不過看到改善得不到更安全、好走，就覺得很有成就感，下次邀朋友一起來，向朋友炫耀自己與夥伴齊心協力的傑作。