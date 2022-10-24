瑪莎、邵雅曼、方序中日前導覽並與觀眾合影。（相信音樂提供）

告五人排除萬難趕在展期結束前照訪小花計畫展覽。（相信音樂提供）

告五人雲安和犬青在展品《我夢見了小叮噹》玩開。（相信音樂提供）

告五人與吳仲倫合作的展品《鹿》展於小花計畫2022。（ALIEN Art 永添藝術提供）

「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」當代藝術特展將邁入尾聲，策展人方序中、五月天瑪莎、邵雅曼日前親自出馬擔任導覽員，讓觀眾又驚又喜，同時在展期最後3天10月28日至30日下午4點，方序中也將現身展場親身講解。該展融合流行音樂與視覺藝術的吸睛看點，吸引無數從北到南的觀眾慕名而來，就連告五人也排除萬難，趁展期結束前特地朝聖，享受聲光與影音的饗宴。

告五人與藝術家吳仲倫合作展品《鹿》，2組人將小時候對於家鄉潮濕的切身記憶，轉化為歌曲及機械結構的裝置作品，連結了彼此離家出外打拼的共鳴。雲安和犬青也在展品《我夢見了小叮噹》同步投影面前模仿著彼此動作，照片也在IG自嘲是「笨蛋情侶逛展篇」，甜蜜氛圍讓粉絲稱羨：「懂對方的奇奇怪怪，陪彼此可可愛愛。」

對於告五人犬青和雲安來說，最不想消失的則是世界萬物的好奇心，犬青說：「如果可以，我希望永遠不要因為時間而消失對所有事物的好奇感。」哲謙則說：「最不想消失的是『知足』，很多看似平凡的事情，背後都有很多人的用心。」

「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」今年6月底在高雄金馬賓館當代美術館開展，有許多粉絲二刷、三刷進場把握觀展機會，負責音樂統籌的五月天瑪莎表示：「每個人生命中都有一些想要留下的東西，有一些東西失去了沒有發現，總是在回過頭的時候有一點後悔的感覺，當這件事被延伸之後，小花就慢慢在不一樣的地方開花了。」

總策劃方序中感慨表示：「計畫的過程對我來說是大於結果，因為結果必須是有觀眾的參與才會完整，而過程是很難得的機會，每一首歌、每一次的討論都是把我們自己心裡面的那塊挖出來，是很誠實的。」

「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」展覽至本月30日將進入最後閉展倒數，主辦方響應在地文化藝術創作，只要出示「台灣設計展DM」、「宇宙人理想狀態演唱會門票」及「2022 Takao Rock打狗祭門票」，即可現折入園門票50元。