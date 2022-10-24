尋求連任的彰化縣議員洪本成，遭中選會認定曾因涉犯貪汙罪被判「免刑」確定，因此不得登記為候選人，洪不服聲請假處分，台北高等行政法院裁定讓他暫時以候選人身分參與選舉活動，中選會抗告後，遭最高行政法院駁回確定。

這起罕見的行政爭訟案，是因洪本成在2003年因涉犯貪汙罪遭判免刑確定，但他從2006年起就已經擔任參與公職人員選舉，並為現任縣議員，不料，今年8月31日他申請登記縣議員候選人，卻出現戲劇性變化。

中選會在10月14日公告審查結果，認定洪男經法院判處免刑確定，構成《公職人員選舉罷免法》事由、不得登記為候選人，因此他不得參與將於21日舉辦的候選人姓名號次抽籤，及後續被選舉活動。

洪男向法院提出暫時狀態假處分的請求，台北高等行政法院認為，洪男已參與多次公職人員選舉，並因此擔任公職10多年，他主張中選會這次資格審查與前例不符合，及貪汙判刑確定不能參政屬違憲等理由，如果他以此提起本案訴訟，官司勝負尚難預料。

北高行政法院認為，准許洪的聲請讓他仍得透過選舉活動，藉由政策訴求爭取選票，實現其參政權，也維繫了民主國家選賢與能以維持統治體制民主正當性，即使本案訴訟判決洪男終局敗訴，中選會也可在他當選後，提起當選無效訴訟，中選會抗提告遭駁回。