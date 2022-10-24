搶攻節慶餐飲商機，饗賓餐旅集團「饗在家」聯名人氣Buffet「饗饗」，首次推出「搗蛋鬼出籠 好食包萬聖限量禮盒」，俏皮可愛的造型，正是萬聖節的應景餐桌好物。此外，饗在家為歡慶光輝十月，即日起至10月31日止，全站滿999元即享免運。

針對萬聖節設計的饗在家期間限定「好食包萬聖限量禮盒」，每盒共有三種口味，萬聖節指名必備的「南瓜先生」，鹹甜奶皇入餡，滿餡不膩口，是指名度最高的明星商品。小小耳朵兩撇鬍子的「調皮黑貓」，以超過一甲子的老店芝麻自製而成的內餡，濃郁香醇，迷你小貓造型無敵可愛；搞怪小白鬼「搗蛋幽靈」，以大甲芋頭真材實料炊煮而成的噴香軟糯芋泥，是芋泥控不容錯過的好物。「好食包萬聖限量禮盒」每盒共有三種口味，每種口味各4入，每盒可愛價390元，即日起至10月31日止，滿999元即可享免費。另一次購足4盒，也可享1,380元優惠價。

除了應景的萬聖節好食包外，「饗在家」各式美味調理包系列，匯集饗賓各品牌台式、泰式、川味等各式好料和中式點心，簡單加熱就能輕鬆上桌。甫上巿便熱銷的開飯「熊貓哥乾拌麵」，以開飯川食堂經典秘製流口水雞醬的麻、香、辣豐厚層次，與Q彈有勁關廟麵絕妙搭配，快煮3-5分鐘美味速速上桌，鮮香麻辣麵麵俱到！另有嚴選肉品海鮮，如帝王蟹腳、頂級日本A5和牛、伊比利扇子肉、花魚一夜干、日本生食干貝、特級大草蝦等，是主婦們烹調料理時的最佳優質食材選擇。

「饗在家」結合iEAT會員系統，消費的同時也可累積會員點數，不想出門只要動動手指輕鬆點餐也能吃到饗賓旗下的好味道。即日起至10月31日止，只要在「饗在家」全站滿999元即享免運。