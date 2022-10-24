918台東強震重創花蓮南區鄉鎮，立委傅崐萁今與行政院公共工程委員會主委吳澤成、縣長徐榛蔚等人赴災區，針對震後農路、自來水管及水利灌溉設施等修建工程雙向溝通。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

918台東強震重創花蓮南區鄉鎮，立委傅崐萁今與行政院公共工程委員會主委吳澤成、縣長徐榛蔚等人赴災區，針對震後農路、自來水管及水利灌溉設施等修建工程雙向溝通。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

918台東池上強震發生迄今已過1個多月，屬重災區的花蓮玉里、卓溪及富里等南區3鄉鎮正陸續進行重建工作，立委傅崐萁今與行政院公共工程委員會主委吳澤成、縣長徐榛蔚等人赴災區，針對震後農路、自來水管及水利灌溉設施等修建工程雙向溝通。吳表示，已指示各部會全力協助救災重建，支應地方不足經費，研議相關解決方案，協助災民早日重建家園，恢復日常生活。

主委吳澤成表示，行政院長蘇昌貞日前已責成公共工程委員會全權負責花蓮0918震災相關後續處理，今透過實地會勘深入了解災況後，中央將全力為地方解決震災重建工程。此外，會中決議，若地方經費不足中央亦會全力協助，攜手努力協助鄉親早日回歸生活正軌。

立委傅崐萁指出，富里六十石山與玉里赤科山是南區觀光經濟命脈，建議縣府在完成搶修後與中央協調，將上山道路提升為縣道或鄉道，並將明隧道建置等納入整體規畫，另簡易自來水非長久之計，此次地震影響山上多日無水，希望公共工程委員會能與經濟部水利署協調，在山區建置自來水管線，民眾有水可用外，更替南區觀光挹注活水。

花蓮縣長徐榛蔚表示，918地震重創花蓮南區多戶民宅與基礎建設，重建經費耗資甚鉅，感謝立法院及中央關心地方的重建需求，全力協助地方支應災害復建經費，為災民解決震後農路、自來水管及水利灌溉設施等民生難題。

此外，傅崐萁另提及六十石山與赤科山民宿受限國有農牧用地及民宿管理辦法等規定，業者無法申請合法民宿，希望中央各部會研擬妥適方案，修改過時法令。吳澤成則表示，有關民宿申請問題，因涉及地權、地用、目的事業主管機關等法規限制，將請相關單位共同研商，為地方提出解決對策。