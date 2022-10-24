樹林區發生曳引車與自行車車禍，單車女騎士當場慘死。（民眾提供）

新北市樹林區環漢路五段、柑園二橋路口今（24）日下午3時許發生死亡車禍，騎乘自行車的39歲邱姓女子遭曳引車撞擊倒地後輾過，當場死亡，與邱女同行的丈夫目睹，當場崩潰痛哭，轄區樹林警分局員警到場勘驗，初步研判疑為曳引車轉彎時未禮讓直行車釀禍，詳細原因待進一步調查。

據了解，邱女與先生各自騎乘單車沿樹林環漢路往新莊方向行進，行經柑園二橋路口時，55歲潘姓男子駕駛營業曳引車右轉柑園二橋，與同向的邱女發生碰撞，導致邱民女倒地遭車輪輾過，騎在邱女前面的先生回頭目擊過程，當場崩潰痛哭，急電119試圖搶救妻子，但警消到場見邱女已明顯死亡，立即拉起封鎖線勘驗事故現場。

樹林分局交通分隊員警依程序在場測繪、照相，初步判定疑為曳引車右轉時未保持安全車距及未禮讓直行車先行，導致死亡車禍，詳細肇責仍待進一步調查。由於邱女先生突遭巨大打擊，悲痛情緒暫時無法平復，故警方尚未製作目擊者筆錄。至於肇事曳引車潘姓駕駛，偵訊後將依過失致死罪嫌送辦。

警方呼籲，大型車輛視線死角為車輛前後方及左右兩側， 轉彎時亦會產生內輪差現象，汽、機車、自行車及行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角區域而發生意外，確保行車安全。