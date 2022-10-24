《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《 羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事，日劇女神松隆子（左）首來台演出，將登上國家戲劇院和觀眾見面。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《 羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事，日劇女神松隆子（左）首來台演出，將登上國家戲劇院和觀眾見面。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

日劇女神松隆子首來台演出，將登上國家戲劇院和觀眾見面。松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光。（鄧博仁攝）

日劇女神松隆子（右）首來台演出，將登上國家戲劇院和觀眾見面。松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光。（鄧博仁攝）

日劇女神松隆子（右）首來台演出，將登上國家戲劇院和觀眾見面。松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（鄧博仁攝）

兩廳院在35週年相關活動熱烈開始之際，迎來年度超級製作之一野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》，邀請觀眾再臨劇場！

日本鬼才導演野田秀樹身兼編、導、演，率領夢幻團隊包括日劇女神松隆子、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳等，重量級卡司同台飆戲，創下國家兩廳院35年來最快銷售速度，開賣瞬間13000人同時上線搶票，不到24小時近萬張票券完售。

《Q：歌舞伎之夜》獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞，演出團隊今年歷經東京、倫敦、大阪六十多場演出，今年國際巡演最後一站來到台北國家戲劇院，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，《Q：歌舞伎之夜》引發的關注，讓我們更加期待劇場逐漸復甦，表演團隊都能如常回到舞臺，將最好的創作呈現給觀眾。團隊已迫不及待要與台灣觀眾見面，兩廳院非常期待和觀眾們一起在劇場體驗野田秀樹導演和實力派演員的魅力。

《Q：歌舞伎之夜》於10月25日至10月30日在國家戲劇院演出8場。在國境逐漸解封的狀態，期待越來越多國際演出回流，與臺灣團隊一起回到劇場，回應熱情觀眾的期待。