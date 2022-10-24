兩廳院在35週年相關活動熱烈開始之際，迎來年度超級製作之一野田秀樹《Q：歌舞伎之夜》，邀請觀眾再臨劇場！
日本鬼才導演野田秀樹身兼編、導、演，率領夢幻團隊包括日劇女神松隆子、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳等，重量級卡司同台飆戲，創下國家兩廳院35年來最快銷售速度，開賣瞬間13000人同時上線搶票，不到24小時近萬張票券完售。
《Q：歌舞伎之夜》獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞，演出團隊今年歷經東京、倫敦、大阪六十多場演出，今年國際巡演最後一站來到台北國家戲劇院，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，《Q：歌舞伎之夜》引發的關注，讓我們更加期待劇場逐漸復甦，表演團隊都能如常回到舞臺，將最好的創作呈現給觀眾。團隊已迫不及待要與台灣觀眾見面，兩廳院非常期待和觀眾們一起在劇場體驗野田秀樹導演和實力派演員的魅力。
《Q：歌舞伎之夜》於10月25日至10月30日在國家戲劇院演出8場。在國境逐漸解封的狀態，期待越來越多國際演出回流，與臺灣團隊一起回到劇場，回應熱情觀眾的期待。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。