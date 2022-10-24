桃園市公辦電視政見發表會於11月15日至11月23日在桃園市選委會登場，將由4位市長打頭陣，每人有4階段共24分鐘可暢所欲言。（蔡依珍攝）

桃園市公辦電視政見發表會將於11月15日至11月23日登場，其中最受矚目的市長政見發表，有超過2／3候選人願意採辯論方式，因此每位候選人將有政見申論、2位專家學者分別發問及結論等4階段，每次6分鐘，總計每人有24分鐘暢所欲言，另市議員也是首度14區都會辦電視政見發表，每人15分鐘。

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會將於11月15日早上9點在桃園市選委會舉辦，選委會指出，因受理登記時就有調查意願，有超過2／3候選人願意辯論，因此會採辯論方式舉辦，但是由中選會規定模式執行，介於傳統政見發表跟一般辯論中間。

選委會進一步解釋，當天8點半報到抽順序籤，屆時會有4個講台提供給4位市長候選人，每人先政見申論6分鐘，接著第一位專家學者提問，每人回答6分鐘，再由第二位專家學者提問，同樣每人6分鐘，最後有6分鐘總結，沒有交叉詰問，預估約2小時會結束，選委會也將聘請桃園地區大學的公行或政治系，具社會公信力的教授或系主任來擔任提問的專家學者。

選委會也提到，今年也是首見桃園14區市議員都會舉辦政見發表會，樂見候選人們積極踴躍參與，無論登記時參加意願為何，當天都能來報到抽籤，若未出席就放棄權利，每人有15分鐘，從16日起登場，因桃園和中壢選區「參選爆炸」分別有27人和23人參選，政見發表會在16日和18日分成上下午2場舉行。

市長和市議員政見發表都會在北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開，讓民眾回看，至於復興區長和區民代表仍採傳統政見發表形式舉行。