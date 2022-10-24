施打高端疫苗的民眾赴日旅遊，依日本防疫規定，入境要自費3500元做PCR呈陰性，才能入境日本；高端疫苗今晚公告，自本周五到年底前，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本的民眾，目前初步與北、中、南各一家醫療院所合作，將視實際使用需求狀況增加服務據點；相關作業方式及地點，待高端確認細節後，近期將公佈於公司網站。以下是高端疫苗聲明全文。

致高端新冠疫苗施打者及愛護者：

依日本現行防疫規定，入境者須打滿三劑列入 WHO 緊急使用清單(EUL)之疫苗或 檢附 PCR 陰性證明。除中央疫情指揮中心宣佈補打疫苗措施外，本公司考量社會責 任、企業形象及股東權益，並參考律師提供之法律意見書與各界意見反饋，評估可在 財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將於年底前免 費提供接種高端新冠疫苗之民眾赴日前 PCR 檢測服務。

自 2021 年國內開始施打新冠疫苗以來，民眾因自身需求可自主選擇接種的疫苗品 牌，以預防疾病傳播、重症與死亡。迄今，台灣共核准五項新冠疫苗上市施打，累計 全國疫苗接種總人次約 6,300 萬，其中高端新冠疫苗接種人次約 306 萬。根據疫情 指揮中心推估，12 月底前全國約有 8 萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占 4.9%估計，本公司已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作， 自本週五(10/28)起至年底，免費提供 PCR 檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計 劃前往日本之民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點， 確認細節後近期將公佈於公司網站。

高端新冠疫苗屬於副作用極低的次單位蛋白疫苗，迄今已執行多項臨床前及 9 項臨 床研究，公開發表 16 篇論文，其中通過同儕審查發表於國際性期刊的論文 10 篇， 安全性及有效性受到國際專家肯定。但由於台灣非 WHO 會員國，列入疫苗緊急使 用清單(EUL)須有 WHO 認可的藥監機關支持，因此本公司除了向澳洲藥監主管機 關(TGA)申請澳洲緊急使用許可外，並透過 TGA 協助，已正式向 WHO 提出申請。

疫苗為對抗新興及未知傳染病的重要武器，亦為國安產業重要的一環。國產疫苗開發 不易，本公司已建立穩定新冠疫苗開發及生產平台，可因應疫情變化持續開發各變異 株之次世代疫苗，以協助國家防疫及儲備戰略物資。再次感謝所有對高端疫苗愛護者 的支持及鼓勵。

高端疫苗

2022/10/24