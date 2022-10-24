史瓦帝尼在台招商 與我科技業者簽署合作意向書(外交部提供)

史瓦帝尼在台招商 與我科技業者簽署合作意向書(外交部提供)

由史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率領的訪團今天在台北舉辦投資招商說明會，經緯航太科技公司董事長羅正方也與史國商工貿易部長庫馬羅簽署雙邊合作意向書，將積極規劃與史國政府單位建立策略夥伴關係，史王允諾，史國政府將提供所需的協助及便利。

今天的招商說明會由恩史瓦帝國王親自與會，我國共有93家廠商、近150位企業代表出席，與史國經貿官員熱烈互動，雙方就增進台史商貿往來等具體規畫充分交換意見。

史國投資促進局執行長席邦尼對有興趣前往非洲經營商貿的台灣廠商說明史國所具備的各項優勢、我國廠商利用史國進軍非洲大陸的策略規畫，以及史國政府提供的各項投資優惠暨便利措施。

外交部常次俞大？致詞時指出，史國的農業、礦業、紡織、飲品等產業發展具有良好基礎及完整綿密的經貿對外連結體系，舉凡非洲大陸自由貿易區協定(AfCFTA)、東南部非洲共同市場(COMESA)、南部非洲關稅同盟(SACU)，以及南部非洲發展共同體(SADC)等經貿連結網絡，都是史國經濟發展的利基與優勢，鼓勵台灣業者可考量前往拓展商機。

說明會另由經緯航太科技公司董事長羅正方與史國商工貿易部長庫馬羅簽署雙邊合作意向書，對台灣廠商表達前往投資意願，史王表示肯定及歡迎，並允諾史國政府將提供所需的協助及便利。

外交部表示，我國與史瓦帝尼王國於2018年簽署「台史經濟合作協定」，2021年台史雙邊貿易總值已達到1796萬美元，較2020年成長達41.3％，創下歷史新高。外交部將持續與其他相關公私部門合作，鼓勵我國企業前往史瓦帝尼王國投資，並以史國做為前進非洲大陸市場的據點，為我國廠商創造及爭取更多商機。