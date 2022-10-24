禾浩辰劇中飾演大明星凌晨曦是該劇身材擔當。（衛視中文台提供）

黃薇渟和禾辰浩劇中飾演演員又演出親密戲。（衛視中文台提供）

黃薇渟和禾辰浩劇中飾演演員又演出親密戲。（衛視中文台提供）

禾辰浩敬業反串女生。（衛視中文台提供）

禾浩辰在衛視原創《仙女姐姐來我家》中特別演出大明星，對劇中飾演女明星的黃薇渟展開直球告白，兩人上演戲中戲「烈火情人」，演出男演員與女演員演親密床戲之際，飾演正牌男友的賴東賢在一旁觀看的複雜心情。這場親密床戲，一開始兩人先激烈壁咚撞牆，禾浩辰貼心地把手掌當起人肉氣墊就怕黃薇渟撞傷，兩人也展現好默契，熱烈親吻加上手腳纏綿，黃薇渟更一度跨坐到禾浩辰身上，露出曲線漂亮的大長腿，血脈噴張戲碼兩人只拍2次就順利完成！

劇中還有個有趣橋段，身為大明星的王珍珠(黃薇渟飾)跟妹妹王珊瑚(李聿安飾)分享在有男友時，如何抵抗其他男性追求攻勢的技巧，就是要把對方當作閨蜜，這樣對方對你的好就一切合情合理，隨後畫面跳轉出現禾浩辰飾演的凌晨曦，頂著一頭烏黑長髮，畫上眼線、紅唇大濃妝，穿著黑色細肩緊身衣，還有銀色亮面短裙搭高跟鞋，雖然是十足女性打扮，但禾浩辰壯碩的肌肉線條依舊顯眼，短短30秒畫面，禾浩辰犧牲色相大方演出。

黃薇渟一看到禾浩辰女裝「魅力」登場時，被逗樂直讚他身材實在太好，尤其胸肌太逼人，如果現實生活中有女版禾浩辰，她一定會視她為極致閨蜜：「其他男生如果看到他，應該沒有人欺負我吧」。禾浩辰則表示這是繼電影《等一個人咖啡》後第二次反串演出，讓他困擾的是服裝穿著上真的有難度，像是穿網襪時腳趾頭要很小心，不然很容易勾到，還有穿短裙時得小心不要走光，除此之外拍攝過程其實很有趣，劇組工作人員看到他的裝扮還相當興奮，讓他笑說：「可能我穿起來格外性感吧！」禾浩辰不忘問工作人員說：「如果有這樣的女朋友，你會幾點回家？」沒想到卻被直接回說「絕對不回家」，讓一旁黃薇渟笑翻。

禾浩辰說因為兩人曾經合作過有一定的默契，這次拍起戲來輕鬆愉快，容易碰撞出不一樣的火花，加上彼此互相信任，只需稍微試戲一下，拍個一、二次就能夠順利完成！黃薇渟大讚禾浩辰很尊重演出對手，跟劇中凌晨曦一樣都是大暖男，像拍攝當天有個畫面是禾浩辰要激烈的把她推到牆壁壁咚後展開熱吻，禾浩辰怕撞傷她，伸出大手放在她後腦當起「手掌氣墊」，讓她感到十分窩心。黃薇渟說兩人默契甚至好到在拍熱吻床戲時，還不忘貼心互相把對方的臉轉向鏡頭，有這樣的合作對手讓她在拍攝時十分享受。

兩人上次合作時，就是演出情侶，黃薇渟開玩笑說：「印象中，他好像又沒穿衣服，但因為才短短幾天，其實有點不過癮。」不過更令她印象深刻的是，當時聽他分享對於演戲的想法，就已經覺得他是非常認真的演員，格外期待這次長時間的對戲。同樣也身為專業演員的黃薇渟，透露從2021年拍戲至今，每部戲自己至少都有一場以上的激烈吻戲，所以對於吻戲的事前準備經驗相當豐富，從基本的牙膏、牙刷、口香糖、口香噴劑及香氛乳液通通帶上，拍攝當天她還提早在床上吊腳，就是希望鏡頭上的自己腿部線條更好看，做好十足準備。

劇中身為大明星的王珍珠(黃薇渟 飾)面對大膽、細心又直接示愛的凌晨曦(禾浩辰 飾)，與默默守護她無法公開的朱駿星(賴東賢 飾)之間，感情一度陷入掙扎。這讓黃薇渟過足戲癮，至於喜歡哪個類型？她笑說現實人生中真的沒有遇過大膽示愛和貼心守護的正面直球對決，讓她笑說：「好想要喔！」還笑說如果可以不做選擇，希望兩人直接二合一成為自己的愛人最好。