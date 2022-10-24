當兵是台灣男性成長過程中都會經歷的過程，由於都是集體生活，因此若其中有一人不小心生病，很容易就會傳染給全班、甚至全連。一位網友近日好奇詢問，大家當兵時除了常見的感冒外還曾被傳染什麼呢？引發熱議。

原PO在PTT以「當兵時被傳染什麼」為題發文表示，當兵時大家24小時都在一起生活，被傳染感冒很正常，自己看病時也聽到醫生分享經驗，由於衣物都一起洗，所以被傳染了香港腳，原PO也因此被挑起好奇心，「大家還有被傳染什麼？」

對此，許多人紛紛回應，「肺炎，過年放假回家掛急診」、「X，新冠肺炎啦，害我延後撥交」、「甜品有問題，營區食物中毒」、「疥瘡，全身發癢」、「疥蟲加一，X覺癢爆，看到第二家皮膚科才治好」、「砂眼、感冒是最基本的」、「新訓時得肺炎燒到快40度，醫護所醫官還以為我裝病死不開轉後診單，X」、「肺部發炎，很神奇的是新訓完沒多久就好了」、。

另外還有不少分享，新訓時不知為何特別容易被傳染生病，「流感吧，一個中全連中」、「新訓的流感根本就是魔王，進去被感染1個多月才好」、「感冒發燒送急診啊，下部隊後就好了，到退完也沒再感冒過，新訓中心不知道怎麼回事」、「新訓進去半個多月感冒中招，拖超久才好」、「新訓時被傳染感冒，結訓後1個月才好，超誇張」。