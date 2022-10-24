國際超模娜歐密坎貝爾（Naomi Campbell）日前出席Boss倫敦牛津旗艦店開幕活動，以一身Boss訂製黑色西裝，偕同英國拳擊手安東尼約書亞（Anthony Joshua）為品牌站台，兩人同時也是今年Boss發表煥新行動後加入全明星陣容的最強搭配，Boss近幾年的口號以#BeYourOwnBoss強調自我主宰風格，Naomi和Anthony一個是國際超模，一個是無爭議拳王，由他們來代表Boss所謂的「成功」毫無懸念。兩人同時現身並穿上Boss全新旗艦店開幕的「黑地毯」風格，成功獲得不少注目度。當日共同出席的還有超模Suki Waterhouse、英國Gen Z時尚Icon Mia Regan、男演員Lucine Laviscount等人。

比較值得注意的是，Boss全球煥新第一階段導入了全新的Logo與設計理念，打造了全新時尚帝國雛形；而在第二階段則找上Clearpay打造購物金流導向，改變即看即買的購物行為，改為先拿後付－即延後付款並協助消費者無息分期的方式，用無痛且輕鬆的方式，讓消費者能無負擔的取得自己欣賞的奢侈品，也能助Boss接觸到年輕消費者，可謂一舉數得。