比利時精品Delvaux旗下有幾大支線作品The Brillant、The Tempete、The Pin與The Lingot手袋，這四大支線可說是Delvaux的重點系列皮具，而其中The Pin今年正是面世50周年之際，亦值得大書特書一翻，要理解，多少品牌熬不過50年沉下去的比比皆是，而以代表作品姿態，熬過50年的包款亦屈指可數－看看那些頂級精品裡過了3、50年仍在持續發售的包款，它的waiting list只能用驚人來形容。而這款以馬頸上搖晃的乾草袋為設計靈感的The Pin，也成為Delvaux旗下支線的長青包，今年它以弧形大底搭配穿孔結構，發表新款Pin Swing，包身以Taurillon soft小牛皮打造，包身設計的更寬，讓你能單肩揹也可以斜背，在形與能上達到一種暗喻與靈巧之平衡，置放桌上靈巧擺動的包身，也讓人看了愛不釋手。

DELVAUX梔子黃Pin Swing Taurillon Soft NTD 96,300(DELVAUX提供)