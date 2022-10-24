密錄器為警方執勤的重要配備，因工作性質需時常汰換，泰山區農會捐贈密錄器，希望讓警員執勤更有保障。（警方提供）

為了感謝警方執勤的辛勞，讓警員在面對各項勤務時可以記錄處理當下的情形，保護民眾及警員自身權益，泰山區農會今（24）日致贈一批高品質秘錄器給新北市警局林口警分局，希望警員執勤能更安心有保障。

警察工作包羅萬象，警員每天要面的交通事故、刑事案件及為民服務等各式各樣的案件，密錄器也成員不可或缺的重要配備，方便記錄當下的處理情形，但因警察工作屬高危勞性質，密錄器容易損壞，一台精良的密錄器動輒4、5000千元起跳，汰換費用不容小覷。

因此泰山區農會今日特別由理事長謝文雄代表致贈一批高品質的密錄器給林口警分局所屬警員，希望警方在執勤時能夠更加安心、更有保障，並由分局長陳忠龍代表受贈。

陳忠龍也特別感謝泰山區農會長期以來對分局的支持，也時常透過不同方式回饋地方鄉親，這次捐贈的密錄器，讓員警在應勤裝備上更加完善、更有保障，員警一定會更加用心守護轄區的治安與交通，營造更優質的生活環境。