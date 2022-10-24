金門地區今早出現夾報文宣，質疑縣長楊鎮浯獨厚特定集團、賤賣金酒品牌(于家麒翻攝)

楊駕人(左2)表示，為了選舉私利，惡意抹黑和操弄金酒議題之有心人士，將適時提告以正視聽(于家麒攝)

金酒公司再生風波！今(24)日一早金門地區夾報出現一篇質疑縣長楊鎮浯獨厚特定集團，賤賣金酒品牌的廣告，文宣指稱金酒與天福集團秘密簽了10年合約，沒有保證金、沒有履約量也沒有違約金等內容，立刻引發軒然大波。為維護權益，金酒公司於下午5點緊急召開記者會駁斥，說明雙方合作乃強強聯手，共創雙贏。

金酒公司總經理楊駕人表示，金酒為台灣白酒第一大品牌，而2019年與金酒廈門公司簽約的天福集團，在大陸地區有1400多個門市，對於內地消費者心中品牌形象之建立、產品行銷都有極大助益；另在品牌價值的提升上，天福對於金酒高端酒的產品定位與品質提升上，這幾年亦有明確且顯著的成績，雙方簽約實為強強聯手。

金酒公司指出，與天福集團簽約後，該集團於2019年提貨金額為人民幣7684萬餘元(約為新台幣3.43億餘元) ，佔金酒廈門公司當年業績約3成；2020-2022年受疫情影響影響銷售，但截至今年6月為止，銷售仍約佔廈門金酒總業績的13％；天福集團與金酒公司簽約迄今，自2019年至2022年累計提貨金額為人民幣1.05億餘元(約為新台幣4.69億餘元)，何來賤賣品牌之說。

針對夾報文宣所述之契約，楊駕人說，該內容為雙方在謹慎、理性考量下，以追求雙方商業利益最大化之目的所為之決定。金酒公司與天福集團簽約過程合法合規，契約如有未盡完善的部分，只要對公司有利，金酒公司都願意調整。

楊駕人也表示，金酒公司70年來創造利潤貢獻金門縣財政收入，福利全體縣民，為金門地區重要經濟命脈。對於這種為了選舉私利，惡意抹黑和操弄金酒議題之有心人士，不僅影響金酒公司商譽，更抹煞金酒一千多名兢兢業業員工之努力。金酒公司為維護權益，將適時提告以正視聽。