《第9節課》首支花絮曝光許瑋甯、陳昊森劇中共騎機車曖昧。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯和尹馨在劇中爭鋒相對，更有著一段神秘過往。（愛奇藝國際站提供）

徐瑋甯飾演高冷的國文老師。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創校園愛情劇《第9節課》，由導演王麗文執導，許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐及新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠主演，即將於今年底播出。24日首度曝光由許瑋甯飾演的表特正妹教師陳孟筠花絮。許瑋甯有別於以往出演驚悚類型片的角色，飾演一位高冷性感又不怕惹上麻煩的國文老師，劇中不僅和陳昊森飾演的校霸資優生張一翔大談一場既浪漫又揪心的師生戀，還將與飾演陳昊森控制狂媽媽的尹馨有一段神秘的過去，精彩對手戲令人期待。

談及當初被故事吸引的原因，許瑋甯表示，當時在前期聊劇本的時候，她馬上就想到很經典的師生戀作品《魔女的條件》，因為以前都很喜歡看這樣的故事，而且《第9節課》整部影集的劇情、情感進展非常快，過程會翻轉再翻轉，每個角色間都有不同的關係、情感聯繫，看劇本時她一本接著一本完全停不下來，「它不單單只有校園愛情，孟筠與一翔的媽媽有一段過往，需要觀眾抽絲剝繭，也可以說是另一種形式的燒腦，就又讓我更好奇，如果是我來詮釋『陳孟筠』，會有什麼不一樣的火花和呈現。」

許瑋甯透露：「其實詮釋陳孟筠在劇中有非常多不同情緒的轉換、角色的角度，她必須同時是學生們的老師、昕怡（張景嵐 飾）的閨蜜，在劇中被大為（薛仕凌 飾）追求，又發現她對自己的學生一翔（陳昊森 飾）好像有好感，在面對不同的人事物，陳孟筠都會有不一樣的狀態，她很像是一位千面女郎，一直不停地在換她應對進退的面具，這部分是我覺得非常有趣，也很有挑戰的地方。」

角色花絮中，釋出了很多未公開過的師生兩人曖昧畫面，一起騎機車、彈琴、攀岩，其中一場許瑋甯和陳昊森的攀岩戲，許瑋甯爆料：「那天我們一早就到攀岩場先練習了，一整天都是攀岩戲，因為之前私下有體驗過，其實都覺得滿好玩的，但拍到後面就發現昊森的手越來越抖，我只好一直用眼神鼓勵他，意外和戲中設定的情境搭到，是很有趣也很有火花的一次拍攝過程。」

陳昊森為演出多才多藝的資優學霸張一翔，也在前製期去上了鋼琴課，原想在拍片空檔和老師來首浪漫的四手聯彈，卻突然跟著節奏開始搖頭晃腦，搞笑舉動被許瑋甯虧像神經病，展現兩人戲外好交情。

劇中身為許瑋甯的直爽閨蜜的張景嵐更分享兩人首次合作的趣事：「第一印象覺得瑋甯是個溫柔的人，講話都小小聲的，因為劇中要演閨蜜，在彼此面前都要是非常自在的狀態，所以我們都會在片場多聊天、熟悉彼此的節奏，我發現我在講垃圾話的時候她會接話，而且她會用我聽得到，別人聽不到的音量接我的梗，我們就會在現場一起笑出來。」