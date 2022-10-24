在美國拜登政府祭出新一波晶片禁令禁止美國公民或居民在中國晶片廠任職後，知名的大陸半導體企業長江存儲(YMTC)已主動要求核心技術崗位的美國員工離職。據外媒報導，這家中國晶片製造商急於遵守美國的出口管制新規，但目前仍不清楚會有多少美國公民和綠卡持有者會被迫離職，但在中國大陸已經有數人已辭去職務。

英媒《金融時報》引述知情人士透露，在中國大陸任職的美籍員工已陸續離開這家知名的記憶體晶片製造商。長江存儲一名資深工程師表示，有些美國人在公司生產NAND快閃記憶體晶片方面取得突破，發揮關鍵作用，但知情人說，「公司不得不讓他們離職」。目前在中國、美國和歐洲晶片公司正在努力確保遵守華府本月所公佈的新一波晶片技術出口禁令。

報導說，美國晶片設備供應大廠科林研發（Lam Research）、應用材料公司（Applied Materials）和科磊（KLA Corporation）都已暫停對中國半導體製造商的銷售和服務。總部位於荷蘭的阿斯麥控股公司（ASML）也已告知旗下美國員工，在評估制裁期間停止為所有中國客戶提供服務。

新規要求任何美國公民或實體必須獲得美國商務部批准，才能向晶圓廠提供協助，此舉嚴重影響中國晶片業關鍵人才管道。其中許多是美國工程師和科學家，以及曾赴美求學、受訓後返國的「海歸派」。

報導引述知情人士透露，由於美國對長江存儲施壓日益加劇，擁有美國國籍、長期擔任長江存儲執行長的楊士寧在美國宣佈制裁前就已卸任。

由中國政府資助2200億人民幣（合台幣9782億元）的資助下，楊士寧帶領長江存儲成為中國記憶體晶片龍頭。蘋果公司原訂今年夏天在iPhone中採用長江存儲晶片，但礙於政治壓力和美國頒佈的新規，讓長江存儲與蘋果公司的合作前景蒙上陰影。

3名長江存儲員工說，楊士寧9月下旬卸任執行長，改任常務副董事長。知情人士說，美國最新一輪禁令下，楊士寧未來在公司的動向不明。目前公開的資料上，楊士寧仍是長江存儲的一份子。楊士寧與長江存儲尚未回覆媒體要求置評的請求。