國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店攜手人氣英國印花品牌Cath Kidston，打造出專屬每館限量一間的「印花主題房」，邀請旅人一同歡度歲末年終。全台和逸飯店五館自11月1日至12月30日止，推出「Cath Kidston印花主題房」住房專案，每晚4,288元起除體驗主題式佈置及主題印花下午茶，可完整感受印花魅力外，各館前五名入住旅客將獲贈總價值超過3,000元的Cath Kidston獨家周邊商品，加入飯店AMAZZING CLUB會員訂房再享5％房價折扣。

和逸飯店長期以來注重多元產業的異業合作，除了卡通頻道主題房，或是3M科技防疫寢具主題房，陸續引起多方關注及熱門話題討論熱度。今年秋冬，和逸飯店將與以豐富印花圖案設計家居擺飾、休閒包款配飾聞名的英國品牌Cath Kidston，首度攜手打造專屬於每一館的印花主題房，入住全台五館皆有不同印花主題的視覺饗宴，不論是和逸飯店‧台北民生館主題「Cherished珍藏禮物」、台北忠孝館「Painted Bluebell山坡上的風鈴草」、COZZI Blu和逸飯店‧桃園館「Park Meadow牆角盛開的小野花」、台南西門館「Forget me not真愛之花勿忘我」或是高雄中山館「Pembroke Rose潘柏克薔薇」，房間佈置從牆壁掛畫、燈罩、桌墊、馬克杯、杯墊、鏡貼，延伸至房門外的房號牌也被滿滿印花佔據，打造出具有英式古典鄉村風格的舒適主題房。

「Cath Kidston印花主題房」一泊二食專案將於11月1日開放預訂，各館限定只有一間，僅開放入住前三天電話預約，和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館每房每晚5,088元、COZZI Blu和逸飯店‧桃園館每房每晚6,688元、和逸飯店‧台南西門館每房每晚5,588元、和逸飯店‧高雄中山館每房每晚4,288元，房價需另加服務費與稅金，專案包含豐盛自助式早餐及精緻印花主題下午茶套組，前五名入住旅客還可額外享有Cath Kidston獨家周邊商品，包含護手霜一組、香氛皂一個、子母印花束口袋一個、秋冬印花商品一本，原價超過3,000元，並特別提供房客Cath Kidston線上及實體店面消費專屬折扣。和逸飯店秉持「時時體貼‧處處合意」品牌精神，結合飯店品牌風格的暖橘調性，希望為每位旅客，打造出如同在家般的溫暖舒適。