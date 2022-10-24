桃園區「龍山埤塘生態公園」參考日本東京滯洪模式打造「地下宮殿」，蓄水量可達2.66萬立方公尺，目前主體結構已完成，僅剩地面滯洪公園整地作業。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市水務局斥資7億，將鄰近貿開重劃區的「桃園區魚管處滯洪池」，整治為「龍山埤塘生態公園」，並參採日本「地下宮殿」滯洪模式，將會是桃園第一座結合雨水撲滿及乾式大草原的滯洪公園，目前進度達97％，預計下月完工，提高都會區排水防洪功能，也增加公園綠地。

桃園埔心溪上游早期為農田灌溉所用，因支線多、水路窄，每逢豪雨易造成部桃後方的龍山里雙龍社區和內壢一帶淹水，水務局將原本由退輔會權管的魚管處埤塘，轉型為兼具防災、蓄洪、景觀、休閒4大功能的滯洪池，並將其命名為「龍山埤塘生態公園」。

「龍山埤塘生態公園」總蓄水量可達7.35萬立方公尺，改善淹水面積70公頃，保護在地居民1.5萬人。滯洪池分為上、下兩池，下池參考日本東京「首都圈外郭放水路」工程，打造有「地下宮殿」之稱的RC構造滯洪池及雨水積磚，蓄水量2.66萬立方公尺，目前已完工。

上池則是總面積達2.12公頃的乾式滯洪池，蓄水量4.69萬立方公尺，是市民休閒散步的好地方，目前正在進行最後整地跟沃土。水務局指出，為了改善當地淹水情形，施工期間滯洪就已發揮功能，像是5月25日大豪雨時，魚管分線排水就滿溢流入滯洪池，近期大雨也是，逐步完成埔心溪流域排水系統改善的最後一塊拼圖。

公園內的龍山市民活動中心近日已決標，預計在下月16日舉辦開工典禮，「龍山埤塘生態公園」也會在下月中旬完工，因適逢選舉，不會舉辦竣工典禮，明年起會由業者代操1年和負責場地維護，未來「地下宮殿」也會規畫申請為環教場所，對外開放登記導覽供民眾參觀。