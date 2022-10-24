年底九合一大選近在咫尺，同時也將舉辦「18歲公民權」的公民複決。對此，高雄市長陳其邁今（24）日就在臉書上表示「忙完看看臉書，發現出現好多我18歲的照片」，隨後更附上一台仿效高雄人熟知的陳財佑抓漏廣告宣傳車照片，更直言「我們一起『抓漏』掉的青春！」引發討論。

陳其邁在臉書上PO出一篇「祝大家永遠18歲！」的文章表示，「忙完看看臉書，發現出現好多我18歲的照片，留下青春的記憶，我們一起『抓漏』掉的青春！」陳其邁更指出，「18歲，在歐美幾乎所有國家，都可以投票。高中畢業也已可以獨立思考，負起更多責任」，陳其邁強調「今年，是我們最接近實現18歲公民權的時刻。11月26日，18歲公民權這一張票，記得投下『同意』！」

最後陳其邁更說，「我們復刻的這台車，號稱『高雄都市傳說』，高雄人絕對有看過」，而陳其邁也表示，「我們也徵得陳財佑本人同意。他大力支持創意，也力挺年輕人的權利」。網友們看完後更是紛紛留言表示「誰家的市長這麼有創意」、「不得不說，邁邁團隊，真的很會」、「我想知道，怎麼樣才能在18歲的時候長得像是未來的高雄市長...」、「居然還有實體宣傳車」、「這個看板超有創意的」。