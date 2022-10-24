「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會，今(24)日由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會，花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席，針對玉里鎮、富里震後交通、觀光、自來水延管、農田水利灌溉設施與六十石山及赤柯山農路等災修重建工程，爭取中央經費全額補助，並進行雙向溝通座談及現地會勘災害情形，會中決議全部重建需求皆專案處理提報行政院，盡全力為災民和農民實際解決民生難題。工程會吳主委代表行政院長蘇貞昌當場裁示中央各單位，盡力、盡快給予地方協助，並允諾震災專案處理。

立委傅崐萁表示，0918地震造成花蓮前所未有的災難，至今一個月了，地方仍有多項重建工作需要中央政府協助，他多次在立法院院會質詢行政院，除爭取災後重建經費，亦邀蘇院長再到花蓮南區2座金針花山農路坍塌現場勘災，今天吳澤成主委獲蘇院長授權代表他來到花蓮勘災，希望透過實地現勘瞭解真實災情，傾聽地方需求，給予最適切的協助，專案經費處理補助及修改不合時宜法規，現南區受損的五座橋樑已經獲得工程會拍板核定全權由中央負責重建與修復，另外蘇揆同意支持的振興花東地區觀光自由行補助，希望觀光局能儘速完成蘇院長承諾，今日會勘的六十石山、赤柯山農路搶修，及松浦部落邊坡及野溪整治，搶修搶險部分都由縣府提報中央工程會，因縣府災害準備金用罄，全由中央災後復建經費全數支應，長期道路提升、野溪整治，要求花蓮縣政府農業處、建設處和水保局、公路總局儘速研商，尋相關機制專案提報行政院核定來改善，以徹底解決問題。同時他也裁示松浦天堂路農地隆起高低差影響灌溉及耕作，要求玉溪農會及縣政府農業處儘速測量面積，提報農田水利署專案整體整地、復原灌溉系統，讓良田得以永續耕作，而無自來水地區延管改善，部落地區的3.5億元，及2座金針山的自來水改善，也請地方政府和民眾溝通，儘速提報中央專案爭取改善經費來處理。

「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會，由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會，花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席。(戴志揚翻攝)

花蓮縣長徐榛蔚在縣政總質詢中午結束後，立即驅車趕赴南下參與座談會，陪同立法委員傅崐萁、公共工程委員會主委吳澤成會勘災情現況。徐縣長感謝立法院及中央關心花蓮南區重建需求。

工程會吳澤成主委表示，行政院長蘇昌貞責日前已責成公共工程委員會全權負責花蓮縣0918震災相關後續處理，今天特別受立委傅崐萁的邀請前來列席， 透過實地會勘深入了解災況，中央全力為地方解決震災重建工程。會中決議，若地方經費不足亦會全力協助，中央、地方共同攜手努力，協助鄉親早日回歸生活正軌。

「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會，由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會，花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席。(戴志揚翻攝)

「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會，由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會，花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席。(戴志揚翻攝)

上午考察座談會部分，由農業處副處長張仁智、觀光處產業科長陳勇男、原民處科長等人，就農業、觀光、水利設施等災損輪流進行簡報，建請中央協助地方政府重建家園。

傅崐萁指出，六十石山與赤科山是南區觀光的經濟命脈，要求國家通訊傳播委員會儘快恢復赤科山與六十石山通訊及網路，並建議縣府在道路完整搶修後與中央協調，將上山道路提升為縣道或是鄉道，並將明隧道建置等整體規劃納入。有關簡易自來水復原並非長久之計，受地震影響山上多日無水，希望公共工程委員會吳主委在經濟部水利署居中橫向協調，為六十石山與赤科山建置自來水管線，也為南區觀光挹注活水。

傅崐萁也指出，六十石山與赤科山民宿受限於國有農牧用地及民宿管理辦法等規定，許多業者無法申請合法民宿，希望中央各部會研擬妥適方案，由觀光局負責儘速召集農委會及國產署研商修改過時法令。

「 立法院交通委員會考察花蓮0918震後災區重建」座談會，由立委傅崐萁、行政院公共工程委員會主委吳澤成共同主持，邀集中央官員、縣政府各單位及地方各界代表逾80人與會，花蓮縣長徐榛蔚在議會備詢完特地兼程南下出席。(戴志揚翻攝)

工程會主委吳澤成指出，有關民宿申請問題，因為涉及地權、地用、目的事業主管機關等法規限制，將請國財署、觀光局、農委會等相關單位共同研商，為地方提出解決對策。

有關富里鄉第一公墓納骨塔、玉里鎮松浦火化場、松浦納骨塔、松浦環保植葬園區及長良納骨塔因地震頻繁受損，地方公所規劃重建方案，富里鄉規劃重建骨灰櫃位合計4,185個，玉里鎮殯葬設施將補強或修復各項細部設施，安穩供奉長眠於此的先人。立委傅崐萁感謝吳主委在行政院協調會中拍板定案，全力支持兩地納骨塔重建並全額補助協助地方政府。

下午會勘行程重點， 富里鄉六十石山因地震導致道路多處損壞，以及下邊坡損壞與擋土牆損壞，另因後續連日豪雨導致崩塌整體災情擴大，縣府規劃重鋪厚混凝土路面、厚AC路面、碎石級配底層鋪壓等方式，並搭配掛網噴植及擋土牆進行復建工程，所需總經費達5,172萬。

玉里鎮赤科山則有多處道路毀損、一般擋土牆等下邊坡損壞，以及邊坡滑動等情形，包括6.7K、7.05K、7.4K、8.25K、10.5K等處路段受損嚴重，後續又遇尼莎颱風導致災情擴大，縣府規劃以AC路面重新銑刨加鋪、自鑽式土岩釘雙層掛網、防落石柵、下邊坡懸臂式擋土牆、路基局部改善、新設塊狀護欄等工法重建，初估總經費需4,425萬元。

因918強震造成南區 13 處簡易自來水系統嚴重損壞停水，縣府在9月30日召開災害復建會議動用災害準備金1,020萬改善卓溪鄉清水部落、卓溪上部落及玉里鎮洛河谷等三處簡水設施，經台水公司評估上述多處延管工程經費，共需3億5,374萬元。

本次震災中玉里鎮包括迪佳圳、大禹圳、太平渠、玉東圳、玉里圳、長良圳、南安圳等多處水利灌溉設施搶修及復建部分，搶修經費約444萬5千元、復建經費約1億8,130萬9千元；富里鄉永豐圳、竹田圳、秋林圳、富里圳、縣堺圳、羅山圳等處水利灌溉設施搶修經費約98萬3千元、復建經費約2,396萬元。

此外，玉里鎮、富里鄉水田隆起、凹陷及田埂毀損等災情，經公所查報評估受災田區面積合計約 250至300 公頃 ，並以玉里鎮春日里、松浦里及富里鄉溪埔段、明里段、石牌段等區域較為嚴重，考量農田受已影響後續水稻收穫及生產成本，縣府於已函請農委會公告玉里、富里為水稻受災低利貸款地區尚未回復以協助農友降低損失，並請農委會放寬明112年一期作受災農田不限基期年可申請休耕補助，亦不受同一田區一年僅能休耕一期之限制，以及農田改良整地費用、因玉里鎮高寮大橋、富里鄉崙天橋交通中斷所增加之運費補貼。

玉里鎮天堂路因地震關係，農田及灌溉水路皆隆起，導致水流無法灌溉農田，而目前稻田乾枯，農民擔心稻米成空包彈無法收成。縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁特別到場關心，再次向農民說明今日勘查及後續重建狀況，以及農損補助申請方式，保障農民生計及權益。

花蓮縣因918強震受損房屋累計迄今共有紅單戶79件、黃單戶104件，徐縣長感謝慈濟慈善基金會和台積電基金會與花蓮縣政府攜手合作，全力協助房屋損壞的鄉親都能得到最好關懷及重建。花蓮縣政府也在震災後核發一般住家財損案件969件共515萬77元，災害慰問金發放72件共460萬5000元。

縣長徐榛蔚表示，918地震重創花蓮南區多戶民宅與基礎建設，重建經費耗資甚鉅，感謝中央與立法院傅崐萁委員、鄭天財委員關心地方，公共工程委員會也允諾會協助地方支應災害復建經費。