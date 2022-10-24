美國男星馬修派瑞（Matthew Perry）曾在經典影集《六人行》中飾演主角之一的錢德賓，幽默風趣的螢幕形象深受許多影迷喜愛，不過他曾有嚴重的藥物問題，一度每天吃55片鴉片類麻醉性鎮痛藥「氫可酮」，不但影響健康也影響工作狀態，他將在下個月推出回憶錄，提到前後經歷15次勒戒，共花了900萬美金（約2億9129萬台幣）。

男星馬修派瑞憑藉經典美劇《六人行》家喻戶曉，戲內他有著精明頭腦，且相當風趣，擄獲一眾女性的心，當年《六人行》擁有超多粉絲，許多好萊塢大咖都登影集客串，其中女星茱莉亞羅勃茲也收到邀約，她表明希望自己的戲份要和馬修派瑞有關，當時劇組讓馬修派瑞出馬說服她，兩人透過傳真機交流，每天都會有好幾則回覆訊息，也曾打電話暢聊，當兩人見面時就已經開始交往，茱莉亞羅勃茲前來客串時，他們正在交往中，兩人在劇中飾演歡喜冤家，表現相當亮眼。

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I was scared Julia Roberts would leave me... so I dumped her, says ex-Friends star Matthew Perry

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不過當時茱莉亞羅勃茲的名氣比馬修派瑞大，他因此認為自己遲早會被甩，在交往兩個月後主動和茱莉亞提分手，結束了這段戀情。馬修派瑞透露自己並不是熱衷於跑趴的人，有一段時間生活樂趣就是一邊喝酒一邊嗑藥，生活最常見的人之一還是藥頭，這段時間也影響了他在工作上的表現，某天錄影同事珍妮佛安妮斯頓主動對他說：「我和其他人都知道你有酗酒的問題。」讓他下定決心戒癮，總共進行了15次，花費900萬美金（約2億9129萬台幣）。

"She was the one that reached out the most. I'm really grateful to her for that."

- matthew perry about jennifer aniston pic.twitter.com/thZtHqpjzu — s 🦋 (@elysianiston) October 21, 2022

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