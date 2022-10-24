「孩子的教育不能等！」台中市政府教育局今天舉辦「111學年度台中市公私立高級中學及國民中學家長會會長授證典禮」，由副市長令狐榮達頒贈台中市高、國中學校新、卸任家長會長聘書與感謝狀。「讓下一代更好！」令狐榮達說，感謝家長會長們以無私奉獻的心，引領學校與家長互動、積極協助校務發展，期勉大家一起共創優質教育。

令狐榮達說，盧秀燕上任以來的教科文支出占總預算比例是六都最高，2021年甚至高達41.47％約590億元，是六都中的教育王，根據台灣世界新聞傳播協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，結果顯示，台中市獲9項金獎，教育品質榮獲金獎殊榮，幸福感蟬聯冠軍，防疫滿意度、經濟與文教全部摘冠，傲視其他縣市。

令狐榮達指出，市府積極推動各項教育政策，深耕品德教育，並推動高中職雲端英語學堂、優遊台中學跨校選修計畫、國際知識大會考、技藝教育課程，及安排外交大使到校演講等，培養學生與國際接軌的能力，提升學生國際視野，盼培育出「立足台中、接軌亞太、放眼國際」的世界公民；且已達成29個行政區「區區有外師」的目標，足見台中市雙語教育成果斐然。

針對校園防疫，令狐榮達表示，疫情期間，市府積極提高教職員及補教人員的疫苗施打率，也研議防疫指引、加強線上視訊教學、設立快打站、發放快篩試劑及無數次清消校園，讓家長能放心把孩子送到學校，也讓學生安心上學。

令狐榮達強調，感謝卸任及恭賀新任或連任的會長們，期勉未來與大家攜手合作努力打造優質的教育環境，共同豐碩台中教育資源，為學生建立無縫接軌的學習網絡，創造更優良與完善的美好未來。