為推動2050淨零轉型，政府今年3月底正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，並推出「12項關鍵戰略」作為具體行動方案。環團表示，政府單位陸續召開「淨零綠生活」、「資源循環零廢棄」、「節能」3項戰略的社會溝通會議，但會議仍停留蒐集意見，呼籲整體淨零政策應有真正的溝通與對話，不可流於形式。

綠色公民行動聯盟表示，「淨零綠生活」部分，政府應該要有更清楚、強而有力的策略，讓民眾有感而願意做出行為改變，也讓企業有發展的環境，中央應提出財務誘因、強制標準等政策工具，建議參考國際相關的進步政策，例如減少化肥補貼、針對高碳排產品的廣告提出管理規範等。

另外，更佳的機制是建立社會支持系統，讓民間、地方政府、社會組織嘗試更多創新作法，帶動民間參與淨零綠生活的轉型風氣；目前淨零綠生活並未規劃蔬食相關策略，依據Drawdown研究計畫，紅肉攝取量每日不超過57 克，但台灣目前為230克左右，還有很大的努力空間，因此淨零綠生活應該針對蔬食、減肉提出明確規劃。

「資源循環零廢棄」部分，各項產業目標無法落實到產業內的每家公司，無從得知生產製造端的減量承諾與具體成效，而在源頭減量的規劃中，並沒有針對鋼鐵、水泥等高碳排產業訂定明確的物質效率目標，不利於淨零轉型的推動。環保署應後續戰略修訂中補上相關內容。

綠盟指出，環保署雖有針對石化業與塑膠生產提出了設計改良與再生料添加率要求，但缺乏具強制性的政策規劃。而石化業生產中仍有近8成是以外銷為導向，要如何在邁向淨零的同時，改變產業的生產規模，進一步讓產業轉型推動淨零轉型，是環保署與其他部會應慎重思考的課題。

「住商節電」部分，智慧電表建置應更加速，且裝設後如何讓其起到抑制尖峰用電的效果，也需要更多規劃與說明，在民眾端應建立有效的誘因機制，促使民眾改變用電行為，並避開尖端用電，中央也應協助地方政府建構用電資訊的分析方法與工具，強化地方能源治理。

綠盟呼籲，政府機關接下來其他戰略的社會溝通會議，必須更貼近人民，讓民眾實質的參與政策制定過程，而不是流於形式，能夠有長期、定期的滾動式檢討，做到真正的「社會溝通」。