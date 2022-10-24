台中69歲郭翁於Line上遭陌生帳號「NCTEX客服—吳家明」加好友詐騙，該帳號甚至提醒郭翁臨櫃匯款時要用購買精品的名義以躲避行員關心。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中69歲郭姓老翁日前於Line上被自稱「NCTEX客服—吳家明」的帳號主動加好友，此帳號先是慫恿郭翁到網路平台投資虛擬貨幣，並要求他至銀行匯款新台幣30萬元，行員疑郭翁遭到詐騙立即通報警方，經警方耐心勸說，成功守住郭翁荷包。

台中市政府警察局第二分局立人派出所日前中午接獲永豐銀行台中分行行員通報，稱民眾表示要投資虛擬貨幣（比特幣），欲匯款現金新台幣30萬元，派出警員蔡尚儒、洪佳碩及實習生羅智暄到場了解。

郭翁向警方表示，自稱「NCTEX客服—吳家明」帳號在Line上主動加他好友，並告訴他至該平台投資虛擬貨幣，會有好康抽DOUBLE（雙倍獲利），接著要求他至銀行匯款新台幣30萬元，甚至提醒郭翁臨櫃匯款時要用購買精品的名義，不可告訴行員是要投資比特幣，以藉此躲避行員的關懷。

警方聽完，便知悉該手法為典型的詐騙手法，經警方耐心的開導及勸說，告知郭翁類似投資型案例態樣，進而成功守住老翁荷包；行員則表示，因先前警方曾向各銀行宣導過很多這類型的詐欺案例，因察覺有異，便報案請員警立刻趕赴現場才成功阻詐。

中市警二分局分局長陳家銘表示，第二分局與北區34家金融機構組成堅強防詐聯盟，有效守護民眾荷包，期盼在與金融機構合作下，在最前端防堵詐騙案件發生，共同守護市民大眾財產安全。

中市警二分局也呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。