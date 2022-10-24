藍營氣勢滿點！國民黨台北市長候選人蔣萬安22日在《董事長開講》爆料，公開默記出的疫苗採購合約部分內容。國民黨台北市議員徐巧芯今(24日)在《大新聞大爆卦》節目指出，該場活動結束後有許多年輕人留下來與蔣合照，連台北市黨部主委都大讚是蔣萬安表現最好的一次。民眾關心疫苗採購弊端，蔣萬安不懼綠營立委圍剿，在質詢時將衛福部長薛瑞元問倒，藍營的士氣都回來了，對民進黨的憤怒感也將反映在選票上。

徐巧芯表示，民進黨每年都會辦社群之夜，吳子嘉董事長的節目某程度也算是一種社群之夜，網路報名，來的大多數都是年輕人。最後節目結束，剩蔣萬安一個人留在那裡拍照，長長的人龍全部都是年輕人，以國民黨來說，他能取得的年輕支持者，比其他人來得多很多。

「包括一些歡呼聲、互動，直播上未必能看到，但現場能感受到場子是非常熱的。」徐巧芯說，所以節目結束之後，包括蔣萬安辦公室的人都信心大振，覺得我們一定會贏！蔣萬安用10分鐘的時間把整個高端疫苗的爭議講得非常清楚，甚至連台北市黨部黃呂錦茹主委，都抓著我說「蔣萬安那天的表現，是我看過他表現最好的一次！」這句話大概講了5遍有。

徐巧芯指出，重點就在於，大家關心什麼？今年的選情比以前相對來說冷很多，可是今年有一個重點在於疫苗的爭議，因為現在是後疫情時代，所以當年疫苗採購價格是如何，打高端的爭議，現在去日本還要3500元PCR，甚至連二期試驗都還沒通過等等。就是政府是不是有涉及大樁弊案等疑點，民眾是很關心的，雖然這是屬於中央層級的議題，但蔣萬安剛好是立委。

「像今天在立法院面對衛福部長薛瑞元，蔣萬安直接把對方問倒。」徐巧芯強調，就問他有沒有例外條款？他(薛)就說「可能有」，這種東西就會讓大家覺得說，哇，國民黨的氣氛回來了。你看民進黨全部立委圍剿蔣萬安一個人，說什麼我們要重起疫苗採購小組，可是不是要公布疫苗採購合約，就是為了要公審蔣萬安！這就讓大家非常生氣，蔣萬安質詢時就說他完全不怕，我們就是要你公開價格等等。

徐巧芯說，這整個氣氛就會回歸到，不要講藍綠對決，至少那種對民進黨的憤怒感，對陳時中的仇恨值，在選票上會反映出來。