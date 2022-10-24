施打高端疫苗的民眾赴日旅遊，依日本防疫規定，入境要自費3500元做PCR呈陰性，才能入境日本；高端疫苗今（24）日晚間公告，自本周五到年底前，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本的民眾，目前初步與北、中、南各一家醫療院所合作，將視實際使用需求狀況增加服務據點；相關作業方式及地點，待高端確認細節後，近期將公佈於公司網站。而消息一發出，各大論壇上的網友紛紛氣炸，狂轟民進黨「世界級笑話」、「蔡英文還我錢」，引發討論。

高端今日發布新聞稿表示，依日本現行防疫規定，入境者須打滿3劑列入WHO緊急使用清單（EUL）的疫苗，或是檢附PCR陰性證明，除中央疫情指揮中心宣布補打疫苗措施外，公司考量社會責任、企業形象及股東權益，並參考律師提供的法律意見書與各界意見反饋，評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日本的不便，因此將於年底前免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。

而這消息一傳出，PTT網友瞬間炸鍋，紛紛留言猛轟民進黨，表示「政府勒索成功」、「笑死 完全甩鍋給高端 厲害了你的黨」、「真的是世界首例，笑話啊」、「民進黨不背鍋了，再背就不用選了」、「年底選完就不乾高端的事了」、「為了選舉臉都不要了，搞笑到令人大開眼界」、「蔡英文還我錢」、「黨真了不起 這也能讓民間企業吞」。