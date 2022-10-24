新光三越信義新天地恆隆行 Honeywell HPA710+HPA720離子空氣清淨機，特價2萬5800元，原價2萬8800元。（新光三越提供）

微風信義TEQOYA TEQAIR200臥室淨化機，特價2萬3400元，原價2萬6000元。（微風提供）

板橋大遠百寬庭生活館，KL克里斯義大利長纖棉織帶寢飾雙人4件式，推薦價1萬5800元。（遠百提供）

今年冬天冷得快，百貨周年慶開打相較去年同期，氣溫就低了3度，加上近期連日下雨，帶動居家寢具、空氣清淨機、床被等銷售成長高，尤其除溼機更榮登銷售王，周年慶首數日便熱賣破千台，搭配百貨大家電回饋正是時候入手。

新光三越信義新天地統計，因天氣溼冷，周年慶首四日除溼機熱賣破千台，榮登銷售王，銷量有5%以上成長，熱銷商品如恆隆行Honeywell離子空氣清淨機，買一台送兩台，另伊萊克斯清淨除溼機兼具空氣清淨功能、智能合一也受到青睞。

而天氣轉冷，床寢市場熱，新光三越信義觀察被胎熱賣成長12%以上，顧客在床墊的選擇上逐漸精緻化，人體工學、科技材質都成必備元素之一，整體床墊銷售較去年成長2％；另近期「機能電動床」也成為話題，今年有售出百萬元的電動床。

比漾廣場周年慶寢具、棉被銷量較去年成長23.2%，東妮的床包組、1929 HOME STUDIO的冬被，都是熱賣品項，特別是可機洗、防?，及價格2000至3000元的保暖羽絨被，都是挑選的重點；且因北部連日下雨，順勢帶動除溼機的購買，相關品項業績提升近兩成以上。

微風信義觀察，因現代人重視居家環境空氣，空氣淨化機品牌TEQOYA在周慶首周末賣出多台，而微風南山的頂級床組，也陸續接到顧客下訂，加上新進駐的「全國電子」，客單價也因百貨活動拉高，達到數十萬元。

板橋大遠百寢具部分，銷售最好的品牌有東妮、寬庭、WEDGWOOD、TRUSSARDI等，寢具床墊整體客單價約2萬元。