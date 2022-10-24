出社會後該不該給孝親費，一直是網友關心的話題。自稱極簡主義的YouTuber「NanaQ」近日推出新片探討孝親費，並分享收入變多後反而不再每月給父母錢的理由，讓兩派網友吵翻了。

NanaQ於23日上傳新片，分享自己不給孝親費的原因。她表示剛出社會時月收22K，每月會給爸媽7千到1萬，後來開始經營自媒體，收入明顯比過去豐厚，但她卻不再給孝親費，直言：「我不養爸媽。」

NanaQ在片中解釋其中的理由：「每個人都要照顧好自己，別想著依靠他人」，她認為父母若期待下一代會養自己，就完全不是獨立的人，呼籲大家應趁健康、有能力賺錢時，好好規劃理想的生活。

為了拍這支影片，NanaQ採訪爸爸，想了解長輩的看法，爸爸先尬笑一下，表示要看小孩的手頭緊不緊再決定，不認同不給孝親費就是錯的，畢業社會氛圍慢慢再轉變。NanaQ接著提出自己的見解，她認為父母和孩子之間最重要的是愛，以前不夠愛父母時，會覺得為他們付出是很有負擔的事情，而現在很愛父母，即便沒給孝親費，也會主動關心、幫助他們，心態上完全不覺得麻煩。

最後，NanaQ呼籲大家不要任意對沒給孝親費的人貼標籤，甚至用指責的口氣批評，因為「每個人都有自己的課題。」

認同NanaQ理念的網友紛紛留言：「養小孩本來就是一種不求回報的事」、「真的，每個人都要為自己負責」、「我也覺得社會的改變這是值得討論的議題，本身也是不給孝親費，需要時出手，趁年輕多累積自己能力」、「多關心真的遠比孝親費重要。」

但也有另一派網友吐槽：「連最基本的扶養義務法律觀念都不懂」、「下一題：我不養國家，分享不繳稅的原因、國家的感受、人民的責任」、「你沒看到你爸回答的很無奈嗎？他只是很疼妳，不想讓你難過，才沒說實話」、「不想給就不想給，說這麼多理由。」