桃園市政府資科局為慶祝市民卡邁向7週年，10月29日至12月18日盛大推出「紅利桃子777放大祭」加碼振興活動，結合「幫助小頭家數位轉型」、「民眾拿點小確幸」、「點數消費助振興」活動目的，推出7大活動、7大好禮，不僅能在「桃園萬聖城」現場拿點數，還能透過捐發票、市政問答、小遊戲等線上管道天天拿點數；使用點數消費再抽Gogoro電動單車、日本雙人來回機票等總價值高達百萬的豪華大獎，邀請全台民眾參與同歡！

疫情時代加速數位浪潮來襲，民眾的消費形態不再侷限於實體門店及現金支付，電商平台、線上點餐、行動支付等工具已成趨勢，為鼓勵桃園在地商家進行數位轉型，解決人力不足及市場快速變動等問題，活動期間「市民卡紅利桃子」特約商家若開通智慧零售餐飲平台或行動支付工具即享費用補助高達三分之一，盼能藉此減少商家支出成本、享有數位紅利。

不只店家有好康，民眾參與活動還有機會獲得總獎項高達20萬名的點數及實體豪華大獎！「捐發票拿點數」活動，鼓勵雲端發票捐贈，捐贈1張發票給在地弱勢團體成功即可獲得點數7點，每週還能再抽點數777點；「天天拿點數」活動，只要每天登錄就能參與市政問答及轉盤遊戲，賺點數之餘還能同步了解桃園市政訊息。

線上活動外，更結合桃園萬聖城推出三大實體活動，一、「小桃憩現蹤萬聖城」：凡於10月29（六）至11月6日（日）在桃園藝文廣場捕獲持有報到立牌的「野生小桃憩」掃碼報到即可拿77點；二、「消費扭好運」：憑消費證明券，玩扭蛋抽7777點；三、「萬聖COSPLAY」：參與變裝選拔得獎即可拿300點等趣味活動，要發出破百萬的點數與市民朋友一起狂歡。

資科局長余宛如表示，「市民卡紅利桃子」首波振興點數延長於12月18日到期，為加速民眾手上的點數使用、促進在地的點數經濟循環，還設置「點數消費抽大獎」環節，活動期間只要於紅利桃子超過1300特約商家累積消費滿50點，即可獲得1組線上抽獎序號，抽Gogoro電動腳踏車、日本雙人來回機票、LG WiFiStyler 蒸氣電子衣櫥、Apple iMac等實體大獎，消費點數越多、中獎機率越高。

余宛如指出，紅利桃子自7月上路以來已破200萬人次參加，特於此次「紅利桃子777放大祭」活動期間舉辦「頂尖桃粉爭霸賽」針對平台的忠實會員及店家祭出回饋，活動期間花點數最多、推薦新會員最多的會員及賺最多點數的店家前7名，送出日本雙人來回機票及萬元住宿券。上述活動皆有名額限制，歡迎各位訂好鬧鐘、提前進行卡位！活動詳情請持續關注「市民卡紅利桃子」點數平台。