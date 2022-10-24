桃園市長候選人鄭寶清今（24）日披露桃園市長選舉最新民調，根據展欣科技民調中心公布10月16到17日的桃園市長最新民調結果，張善政32.4%支持度，鄭運鵬26.37%、鄭寶清則是20.84%。鄭寶清指出，桃園市是有發展成三足鼎立的可能變局，他會繼續奮戰不懈往前衝，以贏得最後的勝利！

鄭寶清表示，這是他在傳統市場、街區冒雨掃街拜票，關心桃園基層市民的日常生活及經濟現況，再加上兩場競選總部成立的造勢晚會，多位民主前輩賣力助講輔選所形成的穩定上升的民調結果。他們會繼續更加努力，爭取與藍、綠陣營的三足鼎立政治機會，最後能有逆轉勝的贏得大選結果。

根據TVBS電視在21日所發布的桃園市長民調結果（10月17到20日），在支持度方面，張善政38％，鄭運鵬27％，鄭寶清則為6％。但在喜好度方面，張善政35％、鄭運鵬26％、鄭寶清20％。

對此，鄭寶清解讀，這是調查方式不同所致，展欣是機器人民調只問一題的支持度情形，受訪民眾就是相當直觀的印象及喜好程度所直接呈現出來的結果，⽽TVBS則是在支持度方面有因年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查方式也有10多題左右的題目，因此，就產生這樣明顯大相逕庭的落差。

鄭寶清直言，從TVBS的鄭寶清「喜好度」民調結果則恰好與展欣科技的「支持度」同樣是20％左右的情況。顯然，這是比較符合民眾直觀的印象及喜好，應該是比較客觀真實的情況，並沒有參雜其他各種問題的加總、加權或政治考量的多種變項因素的結果。

鄭寶清強調，反映最客觀、最公平、最直接與最真實的鄭寶清支持度應該就是20％，是有發展成三足鼎立的可能變局，他會繼續奮戰不懈往前衝，以贏得最後的勝利！