真是爸爸的「乖」女兒！大陸山東省濟寧市有名王姓男子與妻子生了1個女兒，某日王男在早餐時，隨口說出「電腦裡垃圾太多」，豈料，2歲的女兒卻謹記在心；日前王男在睡午覺的時候，王男妻子見女兒獨自在浴室內，便探頭進去看，女兒竟然在用水清洗老公蘋果筆電，她看完後哭笑不得直呼「女兒會幫忙爸爸做事了」。

綜合陸媒報導，山東省濟寧市有名王姓男子與妻子育有1女，日前，王男妻子見2歲女兒獨自在浴室內，便前往查看關心女兒，豈料，竟然發現女兒將老公的筆電放在臉盆中，並打開蓮蓬頭的水，直接往臉盆內淋進去，還看見臉盆內浮一層白色泡沫，看著女兒忙著幫老公的清洗筆電。

張女看見女兒的行為後，急忙救起筆電，但已經來不及了，老公的筆電呈現無法開機狀況，事後，她問女兒為什麼要洗筆電，才得知原來老公某天早上吃早餐時，曾說出「電腦裡垃圾多」，女兒便記住這件事，趁著老公在睡午覺時，便幫忙老公清洗筆電，她也哭笑不得表示「(女兒)會幫爸爸忙了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「清理的夠乾淨」、「我懷疑爸爸是想換筆電了，找女兒演戲」、「多懂事的女兒啊，你應該知足」、「是MAC有點貴啊」、「有點懂事但筆電廢了」、「真是爸爸的乖女兒」、「孩子懂得幫爸爸分擔了」。