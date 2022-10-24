國際超模劉雯（Liu Wen）五官充滿東方韻味，擁有179公分的高挑身材，她是史上第一個走上維多利亞的秘密時尚秀的東亞裔模特，被譽為中國模特的「四大金剛」之一，在國際間有著超高知名度，曾被外媒稱讚是「中國第一個超模」，近日她出席時尚活動，卻被網友發現疑似太瘦了，胸前浮出一條條的骨頭，讓許多人驚訝。

超模劉雯近日參加高奢品牌活動，她穿著一襲白色低胸裙，背後露出半片肉色，裙子底下是同色褲裝，劉雯將自身高挑的優勢展現得淋漓盡致，不過仔細看能發現，劉雯胸前有明顯的肋骨痕跡，應該是太瘦，導致連肋骨都現形，讓許多人留言：「說實話，我真欣賞不來這樣的身材，太瘦了，胸都沒了」、「全世界是不是只有我和賈玲吃飯……」、「排骨胸真的好看嘛」、「是不是都不吃飯啊」、「這審美排骨一樣」、「就算是模特，這也太瘦了吧，肋骨真的好嚇人」、「瘦得見骨頭了」、「瘦的有點不好看」有人關心劉雯的身體「這麼瘦會不會不健康啊」。

劉雯出席活動，被認為太瘦了。（圖／微博）

劉雯過去在戀愛綜藝節目《我們相愛吧》和韓國男星崔始源搭檔，兩人在節目中各種甜蜜互動，即使國籍語言不同，仍可以感受到兩人之間的粉紅泡泡，傳出因此假戲真做，更一同接下代言；沒想到多年過去，劉雯在節目《奇遇人生》坦言自己沒有談過戀愛，間接表明先前與崔始源的戀情只是節目炒作，「我愛我的工作，我認為工作就是我的男朋友」。她近日被拍到多次進出男星井柏然住宅，爆出戀愛緋聞，但兩人都沒有回應此事，讓外界霧裡看花。