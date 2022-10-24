唐美雲從印度扛回許多印度物件在片場當道具。（大愛電視台提供）

許富凱客串演出古印度國王。（大愛電視台提供）

奚淞老師畫龍樹菩薩像，唐美雲掛在拍聶現場。（大愛電視台提供）

大愛電視《高僧傳》推出由唐美雲歌仔戲團擔綱演出的新戲《龍樹菩薩》，該劇描述唐美雲飾演的龍樹菩薩年少聰穎，通曉各種道術，卻因年少輕狂而鑄下大錯，見到好友慘死刀下，頓悟「欲為苦本」後出家修行，對藏傳及中、日、韓的漢傳佛教都有莫大影響，被後世譽為八宗共祖。《龍樹菩薩》也特別邀請金曲獎台語歌王許富凱客串演出古印度國王。

唱歌仔戲曲調對許富凱來說雖然不是駕輕就熟，但他歌唱實力雄厚也相當有自信，對演戲更是興緻高昂，許富凱還意猶未盡地跟唐美雲說，以後有什麼角色都可以找他演。許富凱的媽媽原本就是高僧傳的觀眾，知道兒子要演出高僧傳，特地再重覆觀看高僧傳其他集數，給許富凱表演建議。

唐美雲在《高僧傳》已演出長達6年，對歌仔戲的傳承與付出不遺餘力，對臺灣傳統戲曲在同中求異，她製作、主演的民視、公視台語台《孟婆客棧》才獲得第57屆電視金鐘獎戲劇類節目創新獎，在最新的《龍樹菩薩》中，也能見到唐美雲的小巧思，以佛教藝術繪畫聞名的奚淞，在得知唐美雲在高僧傳的新角色後，特別畫了一幅「龍樹菩薩像」的畫作相送，唐美雲毫不藏私，立刻把這幅墨寶變成最有價值的道具，掛在攝影棚的拍戲現場，讓整齣戲增添精緻、藝術的氣場。

《龍樹菩薩》生於南印度，在戲中處處都見到唐美雲對歌仔戲的講究，她去印度時，見到當地的燭臺、茶壼、茶杯及家飾品，心想可以在高僧傳裡使用，不顧行李重量採購帶回，這次接獲印度題材，就派上用場，片場展現的小道具有著濃濃的印度風，希望能帶給高僧傳的觀眾沉浸式體會印度場景。《龍樹菩薩》10月24日起在大愛電視，周一到周五13：33首播，18：30重播。