台中市后里墩北公設民營托嬰中心21日開幕，這是后里第一座公托，收托量達60名嬰幼兒，也是目前台中市最大公托。對此，台中市長盧秀燕今（24）日在臉書上表示，「台中不讓新手爸媽孤軍奮戰，秀燕做你的後盾」，引發討論。

盧秀燕在臉書上PO出一篇「台中孩子，我們一起養！」的文章表示，「4年前，全台中的公托只有5間。現在，第27間公共托育開始營運了」，盧秀燕也提到，大家熟悉的后里第一市場，裡面很多知名老攤，傳承3代、經營50年以上，剛好有部分的空間閒置可以利用，「我們規劃了后里『第一間』的公托，托嬰中心進駐老市場，讓老市場有了新生命」。

盧秀燕更強調，后里首座「托嬰中心」開幕，4年來，公托數量邁向6倍增，全國最實惠的托嬰費用每月7000元，家長只需負擔1500元，生育津貼從1萬，翻倍為2萬。盧秀燕最後更說「以上重點需幫忙轉達親朋好友，台中不讓新手爸媽孤軍奮戰，秀燕做你的後盾」。