比利時、大陸混血YouTuber「錫蘭」（Ceylan）日前踏上台灣土地，為了更了解台灣而環島一周。錫蘭在最新影片分享環島感想，坦言自己無法適應、討厭台灣的事情，除了黑道以外，就是天氣濕熱、街景的「鐵皮加蓋」，第三點則是交通規劃。

錫蘭表示，自己最不能適應台灣的就是天氣，「我一輩子沒有去過這麼潮濕的地方」，雖然他來台前曾說「噢，潮濕不就濕一點嗎？」沒想到真的到了台灣才發現真的是惡夢，他環島時之所以常常到了下午才出門，就是因為上午又濕又熱，背著行李、器材進行拍攝，出門只要10秒鐘就全身都是汗。而他更無法接受的，就是「鐵皮加蓋」。

錫蘭提到，他2019年訪台時還沒意識到，台灣建築有鐵皮加蓋、頂樓加蓋，這次在台灣住了1個多月，也是到了最後幾天問了小黃司機，才發現原來許多房子屋頂都有鐵皮加蓋，且很多都是違建，「那個時候我才真正的被Culture Shock（文化衝擊，不同文化使人困惑、焦慮的狀況）」。

錫蘭提到鐵皮加蓋忍不住大飆髒話。（翻攝自錫蘭Ceylan YouTube）

錫蘭指出，如果在網路上搜尋台灣建築、台灣街景的俯視照片，就可以發現滿滿五彩斑斕的鐵皮加蓋，直呼「It’s so fuxking ugly, dude.」（真的很醜）；錫蘭認為這真的很羞恥，「台北可以是一個街景很好看的一個地方」，尤其台灣人均GDP、GDP等經濟狀況比肩高發展國家，「為什麼城市建設會是這個樣子？」

錫蘭強調，雖然城市內涵很重要，但是樓大、樓新等城市建設也很重要，城市的外樓應該要保持乾淨、沒有鐵皮加蓋，交通規劃應該要合理，這和人口多少沒有關係，而是每個城市都該專注、改進的事情。

對此，許多網友紛紛回應，「阿就真的醜啊，還有違停跟人行道」、「台灣的市容真的是煉獄級的，比第三世界乞丐國還要醜」、「事實沒錯，問題在你能怎樣？」、「台北的鐵皮真的是世界醜」、「屋頂鐵皮的部分，其實有一些是因為台灣屋頂漏水嚴重，所以在頂樓用鐵皮蓋了一個斜屋頂擋雨排水加防漏水，有些人會趁機加隔間做倉庫甚至套房」。