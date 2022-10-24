高雄彭男見警心虛，拿出電話假裝通話還不時來回走動，還不時偷瞄員警，遭警察覺，詢問時聞到彭男身上的毒味，並搜到藏在隨身紙袋內5.6公克K他命結晶，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警查獲5.6克K他命結晶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄前天深夜警方進行擴大臨檢時，25歲彭姓男子見警後立即拿出手機假裝通話，又不時來回走動還偷瞄警，警方察覺彭男神色、行為相當怪異，向他詢問時，發現彭男身上有K他命的味道，以及隨身紙袋內查獲毛重5.6公克K他命結晶，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

三民二分局民族派出所22日晚間11時20分許擴大臨檢時，正要前往明誠一路一間遊藝場所，此時路過的彭男見眼前有7、8名員警，疑似心虛立即拿出手機，在店家門口前來回走動、裝作與友人通話的樣子，還不時用眼神偷瞄一旁的員警們。

員警察覺有異，便上前詢問彭男是否需要幫忙，但員警一上前，就聞到彭男身上有K他命的味道，進而對他進行盤查。

盤查過程中，員警見彭男一直在看隨身攜帶的紙袋，果不其然，員警在紙袋內發現大量的檳榔、香菸外，還發現有一瓶裝著5.6公克的K他命結晶，「這是甚麼，K嗎？｣員警向彭男詢問，彭男見瞞不住，只好靦腆的點頭說「對，是K｣。

據了解，彭男稱到三民區等友人，等太久想打電話催促，但員警發現此時彭男手機還停留在解密碼鎖，並且未有通話，謊言不攻自破，令員警哭笑不得。全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

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