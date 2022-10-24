沒招了？針對民進黨台北市長候選人陳時中的抗中保台說法，國民黨立委賴士葆今(24日)在臉書發文批，擔任指揮官時的陳時中對很多議題常含混以對打模糊仗，昨(23日)受訪表示抗中保台不容模糊以對，陳時中變誠實中，稱他自己「有抗中保台的DNA」。陳時中想要守住基本盤打抗中保台的下下策，表示已經無計可施，這樣只會趕走中間選民，也無法守住基本盤，因為現實已經驗證抗中保台的空洞和荒謬。

賴士葆表示，確實，防疫期間面對人命關天的嚴肅問題，他(陳時中)骨子裡的仇中意識形態，使他在採購疫苗的時候絕不與上海復星公司洽談，堅持要向德國原廠採購，以至於疫苗採購一直卡住，這是典型的抗中害台的例子。他用意識形態採購疫苗，導致擋國際認證的BNT進不來，卻又採購5百萬劑不被國際認證的高端要大家打，這是對不起全民也是大家最不能諒解的地方。

他指出，蔡英文選連任時搭上反送中的議題，大打抗中保台，順風順水當選，綠營把抗中保台當成選票政治提款機。卻沒想到仇中抗中保不了台灣，當台灣被國際視為隨時引爆戰爭的火藥庫，共軍隨時繞台軍演，籠罩在戰爭的陰影下，年輕人的兵役期要延長，身家性命面臨威脅，抗中保台其實已經變成毒藥。

賴士葆強調，陳時中想要守住基本盤打抗中保台的下下策，表示已經無計可施，這樣只會趕走中間選民，也無法守住基本盤，因為現實已經驗證抗中保台的空洞和荒謬。