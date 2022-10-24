（取自柯志恩臉書）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（24）日在臉書公布，這個禮拜天，10月30日下午3點，她將在鼓山大榮高中旁操場舉辦「南方響起誓師大會」，希望所有想要日子更好的高雄鄉親，再一次「讓人民的心聲，響徹雲霄！」

柯志恩也提到，昨天她參加了高雄市議員王義雄和市議員候選人林榮昊兩位原住民競總成立。王義雄長期致力於服務族人，是最優質、認真的原住民市議員；林榮昊則年輕有活力，對如何推動族人權益有很新穎的想法。她懇請所有族人，支持第12選區號次1號的王義雄，以及第15選區號次2號的林榮昊！

柯志恩在周末也分別參加了黃香菽和高雄市議員童燕珍的河堤音樂會，一起度過相當溫馨的夜晚，選舉不用總是你來我往，實際接觸的溫度，才是最真實的情感。

柯志恩直言，選舉進入最後階段，所有鄉親好朋友，我們一起力拚高雄好日子，3出屬於高雄人民的奇蹟！

柯志恩強調，起風了！民心已經沸騰！希望所有想要日子更好的高雄鄉親，再一次讓人民的心聲，響徹雲霄！