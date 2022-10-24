金門縣消防局長久以來因編制員額不足，大隊空有架構而全無專業幕僚，甚至連大隊銜牌都付之闕如，今(24)日終於在縣長楊鎮浯主持下，舉行「金門縣消防局第一大隊暨第二大隊部」揭牌儀式，結束了22年以來的窘境，也正式宣告金門縣消防局救災指揮體系將進入新的里程碑。

縣長楊鎮浯表示，警消是維護民眾安全、社會安定的重要力量，非常肯定地區消防人員的努力與付出，縣府將持續積極推動「警政消防升級」政策，包括：組織編制合理擴編，保障縣民生命財產安全、增加外勤特休天數，改善超時服勤狀況、捕蜂捉蛇業務外移，消防回歸救災救護本業、補實消防大隊幕僚人員，以健全整個救災指揮體系。

揭牌儀式結束後，縣長除向在場的所有與會嘉賓表達致謝外，亦感謝消防局長呂英華、義消總隊長顏章團所率領的全體消防及義消同仁的無私奉獻，共同守護鄉親的生命財產安全，未來縣府將持續支持、改善及強化消防各項政策，作為消防員最堅實的後盾。

楊鎮浯也特別感謝議會的大力支持，使金門縣消防局順利完成員額擴編，逐年進用消防人員，這次消防局兩個大隊的揭牌成立，就是希望能夠將地區消防推向一個新的里程碑，為金門的鄉親提供一個更安心宜居的環境。