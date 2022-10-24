獲得過半保守黨議員提名的優勢，蘇納克（Rishi Sunak）不出意外的成為新一任英國首相，他也是為首位印度裔、有色人種的英國首相，歷史意義相當大。

BBC報導，在蘇納克正式獲得提名後，特拉斯內閣將在英國夏令時間14:30全部總辭，蘇納克將正式入主唐寧街10號，正式任命應該會在24小時內完成。

7個星期前，他與特拉斯(Liz Truss)競逐首相之位失敗，特拉斯也沒有將他延攬入閣。沒想到這反而成了蘇納克的優勢，沒有執政失敗的包袱。政治風向也對他有利，保守黨不願再出現短命總理，而力求團結。

與蘇納克挑戰的摩丹特(Penny Mordaunt)找不到足夠的提名者而宣布支持蘇納克，她的文稿說道：「我們現在已選擇了下一任總理，這是一個歷史性的決定，並再次顯示了我們保守黨的多樣性，我也會全力支持。」

現在蘇納克已自動被任命為總理，只剩國王的任命，這當然不成問題，查爾斯三世(Charles III)必須任命他，預計他將在24小時內上任。

反對的工黨要求舉行大選才算數，但根據英國議會制度，在2025年1月之前，保守黨沒有義務這樣做，因為保守黨是下議院最大政黨，只要黨內支持與信任就可以成為總理。