美國、南韓和日本相隔5年於上月30日在東海公海海域重啟針對北韓的反潛聯演。韓國媒體周一（24日）引述韓國軍方消息指出，因為當時有中國情報艦出現在演習海域，美日韓聯合軍演被迫大幅改變原定計劃，疑與情報外洩有關。

Busy weekend: USS Ronald Reagan CSG conducts an anti-submarine warfare exercise with Japan Maritime Self-Defense Force and Republic of Korea Navy; & USNS Mercy arrives home after a successful Pacific Partnership mission.@MSCSealift @US7thFleet @INDOPACOM @jmsdf_pao_eng @USNavy pic.twitter.com/PiNfFsPvJR — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 3, 2022

據《東網》報導，韓美海軍和日本海上自衞隊共同展開的反潛聯演，有美軍核動力航母雷根號等參與。美軍攻擊核潛艇安納波利斯號（USS Annapolis , SSN-760）原計劃扮演搭載潛射彈道導彈的北韓潛艇，由各方探測和追擊，同時互換情報並確認互操作性。

韓國軍方消息指出，演習正準備開展時，美韓日3方發現中國情報艦靠近，最終迫使聯合演習未能按計劃舉行。

報導說，在聯合演習前兩天，韓國最大在野黨共同民主黨議員安圭伯曾在臉書透露，美韓日聯演地點距離獨島（日本稱竹島）只有150多公里。雖然與實際地點有出入，但懷疑因此讓中方掌握聯合演習的大概位置。外界推測，中國情報艦進入演習海域，可能是為了收集安納波利斯號核潛艇的聲紋。