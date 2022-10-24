由海碩集團贊助舉辦之「2022 OEC JUNIOR盃全國網球團體錦標賽」24日在台北市網球中心進行國中組團體賽4強和決賽，最終至善國中A隊力退新興國中A隊，成功抱走冠軍和新台幣3萬元獎助學金。

至善國中A隊準決賽6比2、6比0擊敗新興國中C隊，這股氣勢延續到冠軍賽，面對決賽對手新興國中A隊，至善國中A隊以6比3、1比6、6比4抱走冠軍。賽後至善國中指導教練呂家驊表示，總教練巫宏榮帶給選手很重要的觀念，就是輸贏沒那麼重要，比賽中求進步，學到什麼比較重要。這次比賽每個選手都是MVP。

談到冠軍可獲得大會提供的3萬元獎助學金，呂家驊指出會將獎金運用在訓練資源上，同時也對子弟兵寄予厚望，目標放眼接下來的教育盃和全中運，他笑說：「慶功宴是一定會有的，但開心一天，明天繼續訓練，未來的路還很漫長。」

新興國中最終與冠軍擦肩而過，隊上黃珉臻與陳冠廷首度搭檔就收穫4戰全勝佳績，過去兩人是國內青少年各大賽事常勝軍，黃珉臻更在全中運勇奪女雙2連霸，兩人表示，藉由本周賽事提前試水溫，為全中運賽事做準備，目標鎖定混雙金牌。

OEC JUNIOR盃圓滿落幕，賽事以特殊的國中組團體賽和菁英賽出國參賽補助機制作為兩大特色，回顧過去一週賽事高潮迭起，各組選手無不拿出最佳表現，積極為冠軍頭銜奮力拚搏。海碩集團長年投入社會公益，積極推廣網球運動，持續關心體壇基層、贊助運動賽事，眾多貢獻讓人有目共睹，期望藉由這樣的拋磚引玉，帶動更多企業與民眾對於體壇基層的關注，幫助台灣的體育環境持續正向發展。