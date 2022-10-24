50歲藝人黃子佼剛跟Lulu黃路梓茵抱走金鐘最佳綜藝節目主持人獎座，想不到今（24日）就有血光之災！他稍早在臉書PO頭破血流的受傷照，透露早上在工作室調燈時，不慎頂到藝術品牆，導致被作品砸傷頭。

黃子佼24日在臉書表示，一早就到工作室準備創作攝影，調燈時不小心頂到藝術品牆，悲劇就發生了，「我朋友阿諾作品，掉下來砸到我頭，咖啡也灑落一地。剛好在我正上方，完全沒有察覺到。」

儘管如此，黃子佼仍然正向看待，開玩笑說被喜歡的藝術品砸到也是種福氣。不過，他揉揉頭部時，發現有點濕濕的，驚呼：「原來血沿額流下，簡直是拍戲場景！」黃子佼火速將傷勢拍下並傳給客戶告知會延遲開拍，但他第一時間不敢驚動老婆孟耿如，一小時後才告訴對方。

最後，黃子佼向外界報平安，「血沒有再一直流，放心放心沒問題，開工開工趕快拍，浴血奮戰的一天。」

演藝圈星友鍾欣凌擔心地留言：「感覺傷口挺深耶」，而愛徒Lulu則浮誇地開玩笑：「阿娘喂！！！！！佼哥母湯啦！愛馬仕包包沒關係不要賣血去換！」逗樂大批網友，連女星小甜甜都標記Lulu：「你看看你師父，賣血買柏金包。」