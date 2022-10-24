味全龍睽違23年重返季後賽，洋投「4選3」成為教練團最大難題，伍鐸此役繳出5局僅被敲2安、投5K無失分好投，率隊以3比0擊敗富邦悍將，總教練葉君璋認為，洋投選擇重點不在於「好不好」，而是功能性的問題。

龍隊以全年度第3名晉級季後賽，首輪將面對中信兄弟，兄弟先取得1勝優勢，龍隊必須要在劣勢下想辦法搶下3勝。例行賽最後2場比賽，教練團盼從中找到可用之兵。

今年季後賽龍隊可帶3投1野外援進季後賽，但要從布里悍、鋼龍、伍鐸、霸曼4人中選3人成為教練團最難的課題，葉總賽後說：「其實我們4個洋投表現都很不錯，要帶誰取決於我們想怎麼用，純粹是功能性的問題，不是誰好或誰不好。」

今天正好過36歲生日的伍鐸也知道要面臨「4搶3」的挑戰，他表示，現階段就是保持專注，若有被帶進28人名單，一定會全力以赴、維持手感，把最好的一面留在季後賽，他與其他資深選手也會扮演著「母雞帶小雞」的角色，幫助大家一起完成季初外界都沒想過的事。

此役伍鐸完成5局任務後，交給王維中中繼2局，投出3K僅被敲1支安打、無失分，又被教練點名有機會帶進季後賽的廖任磊後援1局用12球抓下3出局，表現都獲得葉總肯定。

「王維中本來上週要出賽，但他有些發炎，現在就是想辦法幫他調整好，在季後賽健康出賽比較重要。」至於廖任磊，葉君璋認為，只要他在場上能夠保持心情平靜就沒問題，「今天賽前也跟他討論很多，表現出來是好的樣子，如果這樣的話，季後賽也是可以考慮。」