接受烏克蘭電視台專訪 吳釗燮承諾協助戰後重建(外交部提供)

外交部長吳釗燮日前接受烏克蘭電視台專訪，對於烏克蘭遭受俄國侵略，他表示，台灣人民感同身受，堅信在烏克蘭必定贏得最終勝利，一吋一城收復被俄軍侵佔的土地。吳釗燮也承諾，在戰後烏克蘭進行艱鉅的國家重建工程中，台灣樂願協助支持。

吳釗燮於本月19日接受烏克蘭Espreso TV電視台資深記者Vitaly Portnikov視訊專訪，內容已於本月23日在該台晚間6點新聞時段播出。這是我國外交部長首次接受烏克蘭媒體專訪。

吳釗燮在專訪中代表台灣人民及政府，向正在抵禦俄羅斯非法入侵、捍衛家園的烏克蘭軍民，致上最崇高的敬意。他表示，對於烏克蘭遭受俄國侵略的痛苦，台灣人民感同身受，堅信在烏克蘭全國團結一心與國際社會的支持下，必定贏得最終勝利，一吋一城收復被俄軍侵佔的土地。

他說，烏克蘭人民奮勇起身抵禦侵略者的精神，深刻感動台灣人民。台灣不僅在戰事開始後，立即加入國際制裁俄羅斯的行列，更以實際行動支持烏克蘭。我國政府結合民間廣大力量，捐募物資及善款，以直接或透過波蘭、捷克、斯洛伐克等國方式提供援助，持續進行且管道多元，迄今善款已募得超過4500萬美元、超過600公噸的民生用品、藥品及醫材等人道援助物資。

吳釗燮指出，我方衷心希望協助遭受戰亂、流離失所的烏克蘭人民渡過難關，早日重建家園。並承諾，在戰後烏克蘭進行艱鉅的國家重建工程中，台灣樂願協助支持。

他之前曾分別與烏克蘭基輔市長克里契科、哈爾科夫市長切列霍夫、東正教大牧首伊皮法紐斯一世及布查市長費多盧克等政要視訊通話，表達台灣對烏克蘭的堅定支持與敬佩，他也歡迎烏克蘭國會議員等各界人士訪問台灣，進一步深化雙方的合作與交流。

有關中國政府對區域構成的軍事威脅，吳釗燮認為，中國野心不僅止於台灣，在東海、南海、太平洋、印度洋等區域也明目張膽地進行軍事擴張；中國日益增加的威脅已為區域及全球安全帶來極不穩定的因素，呼籲理念相近國家必須團結一致，共同遏止中國的擴張野心。

Espreso TV是烏克蘭媒體大亨、現任國會議員Mykola Kniazhytskyi所創，曾在「親歐盟示威運動」時發揮極大傳播作用，每月收視觀眾約3千萬人，是烏國最受歡迎網路電視頻道之一。