台中市政府啟動軟埤仔溪水環境改善工程動土祈福典禮。（台中市政府提供）

葫蘆墩公園第二至五區兩側沿岸環境。（台中市政府提供）

軟埤仔溪貫穿台中市豐原、神岡兩區，為提升水質、綠化環境，台中市政府啟動軟埤仔溪水環境改善工程，24日舉辦動工祈福典禮，副市長黃國榮說，工程共投入1.5億元重新整治，改善河岸自然生態、水岸環境和水質淨化，安全防洪之餘，也優化當地民眾的居住品質，相信未來會成為新的休憩打卡點，打造幸福城市。

黃國榮指出，此工程投入計畫經費1億5000萬元，感謝經濟部水利署對地方建設的支持、補助1億1700萬元，市府也自籌3300萬元，整體工程今年10月開工，預計113年6月完工。

水利局表示，此工程範圍為軟埤仔溪自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，水岸長度約1.5公里(葫蘆墩公園第二區至第五區)，目前已完成前期部分汙水截流，但因上游部分主河道流量不足，有河道乾涸、生活汙水匯入、既有設施老舊、河道內植生雜亂、園區動線未串聯等問題。

水利局說，此次改善工程包含改善葫蘆墩公園第二至五區兩側沿岸環境、範圍內汙水全截流處理、確保河道基流量、新設護岸及堤頂步道、串聯葫蘆墩公園人行步道，以有效改善水質、水岸環境優化、生態保育，提升整體環境及民眾居住品質。

水利局長范世億指出，軟埤仔溪是「豐潭神雅都市計畫」中三大副都心之一，近年市府也在豐原區進行多項建設，如「豐原水資源回收中心」、「豐原第二區汙水下水道推動」、「豐原葫蘆墩圳掀蓋二期」、「台中市軟埤仔溪水環境改善工程」、「葫蘆墩圳水環境改善計畫」等。

以達成計畫範圍內汙水完善處理、建構水利建設、營造水域景觀等目的，並串聯葫蘆墩公園第二區至第五區人行動線，提供民眾水樣慢活空間、水岸環境優化及生態營造，打造台中休閒育樂好去處。

水利局強調，此次軟埤仔水環境改善工程目的在推動延續水環境連貫性、提升水質、環境綠化，以達成「增綠、留藍」目的，重塑「豐葦之原」在地水岸記憶，展現水岸花都嶄新風貌。