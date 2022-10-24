人氣網美張舒晴擁有精緻臉蛋和火辣C級身材，在Instagram有65萬人追蹤，因撞臉大陸女神高圓圓，因此有「嫩版高圓圓」的稱號，擔任模特兒的她時常會透過社群平台放出美照，性感曲線總能辣翻一票網友。近日她分享國小時的照片，模樣與現在判若兩人，驚呆許多網友。

網美張舒晴發出與朋友的對話紀錄，國小同學翻到畢業紀念冊後來私訊她，朋友先是誇她現在變得很漂亮，「每次看都覺得妳怎麼那麼正」，接著虧張舒晴變化大，「跟國小我們在走廊上跑來跑去玩耍的張舒晴差好多」，讓張舒晴開心回應：「女大18變，以前我真的不會打扮，我朋友說我很像麻雀變鳳凰的女主，以前像路人，長大打扮變一個人」。

網美張舒晴曝光與友人對話。（圖／shuqing0316 Instagram）

朋友也附和：「真的變超多，會讓人以為有整型」，張舒晴連忙澄清小時候雙眼皮不明顯，是靠貼假睫毛貼出來的，她自誇：「眼頭臥蠶鼻樑下巴在，長大脫胎換換骨人人愛」，事實上，張舒晴小時候皮膚沒有特別白皙，瀏海全梳上去露出額頭，穿著粉紅色上衣流露出樸實的氣質，和現在有著不小差距，她簡介中就有寫下「打從娘胎沒整形、沒醫美」，是靠打扮一步一步提升外在。

張舒晴近日飛到湖南，她以一襲橘黃洋裝現身當地賽車場，洋裝領口大開曬出深邃事業線，好身材呼之欲出，下半身裙子只到大腿根部，將鉛筆美腿展露無遺，火辣身材讓網友看到目不轉睛。